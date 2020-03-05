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Матвиенко в Минске: Мы вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю

05.03.2020 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 марта в Минске встретились парламентарии Беларуси и России. Но визитом вежливости и знакомством эту встречу не назовешь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем для обсуждения немало: организация предстоящего VII Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества.

«Подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений». О чём говорили Матвиенко и Кочанова

Матвиенко в Минске: Мы вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю

Матвиенко в Минске: Мы вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю

Спикеры посетили Всехсвястский храм. Белорусский храм-памятник –это символичный некрополь для всех воинов, погибших за веру и Отечество. Землю из-под Ржева в Минск привезла Валентина Матвиенко.

Церемония приурочена к международной акции памяти «Во славу общей Победы!» Среди павших солдат, имена которых удалось установить специалистам, более 600 – уроженцы Беларуси.

Матвиенко в Минске: Мы вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
С огромной благодарностью Президенту Беларуси за то, что он так бережно и свято хранит эту память, так, как это в России. И не только храним, но и вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю, исказить историю, умалить роль наших солдат, нашей Красной Армии, народов Советского Союза в Победе над фашизмом.

Среди общих святынь – и наши святители. Поэтому на память о теплом знакомстве Валентины Матвиенко с Натальей Кочановой – икона Евфросиньи Полоцкой – первого официального лица, вернее, особы в нашей общей истории.

Матвиенко в Минске: Мы вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю

Матвиенко в Минске: Мы вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю

Матвиенко в Минске: Мы вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю

Матвиенко в Минске: Мы вместе боремся с теми, кто хочет переписать историю

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Люди в материале: Валентина Матвиенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 5 марта в Минске встретились парламентарии Беларуси и России. Но визитом вежливости и знакомством эту встречу не назовешь, сообщили в программе...
 
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