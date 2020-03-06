|
«Ожидание – выходить и играть на победу». Макрицкий о проигрыше «Юности» «Локомотиву» в ЧБ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двумя матчами продолжилась 1/4 финала плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси. На «Чижовка-Арене» минская «Юность» принимала дебютанта плей-офф – оршанский «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане имели хороший шанс, чтобы выйти в полуфинал турнира.
Но у «Локомотива» были совершенно другие планы. Оршанцы оказали достойное сопротивление лучшей команде регулярки. На протяжении всего времени матча «Юность» пыталась взломать оборону гостей. Однако «Локомотив» выстоял и за две минуты до завершения основного времени матча сумел забросить сам. Отличился Артур Абметка. «Красно-синие» пытались перевести встречу в овертайм, но не получилось. «Юность» уступает – 0:1, но продолжает вести в серии – 3:2.
Игорь Жилинский, главный тренер ХК «Локомотив» (Орша):
Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Не сумело оформить путевку в полуфинал и «Динамо-Молодечно». «Бело-синие уступили «Гомелю»» – 1:3. Здесь борьба продолжится также 7 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Двумя матчами продолжилась 1/4 финала плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси. На «Чижовка-Арене» минская «Юность» принимала дебютанта плей-офф...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)