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«Ожидание – выходить и играть на победу». Макрицкий о проигрыше «Юности» «Локомотиву» в ЧБ

06.03.2020 00:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двумя матчами продолжилась 1/4 финала плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси. На «Чижовка-Арене» минская «Юность» принимала дебютанта плей-офф – оршанский «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане имели хороший шанс, чтобы выйти в полуфинал турнира.

«Ожидание – выходить и играть на победу». Макрицкий о проигрыше «Юности» «Локомотиву» в ЧБ

Но у «Локомотива» были совершенно другие планы. Оршанцы оказали достойное сопротивление лучшей команде регулярки. На протяжении всего времени матча «Юность» пыталась взломать оборону гостей. Однако «Локомотив» выстоял и за две минуты до завершения основного времени матча сумел забросить сам. Отличился Артур Абметка. «Красно-синие» пытались перевести встречу в овертайм, но не получилось. «Юность» уступает – 0:1, но продолжает вести в серии – 3:2.

«Ожидание – выходить и играть на победу». Макрицкий о проигрыше «Юности» «Локомотиву» в ЧБ

Игорь Жилинский, главный тренер ХК «Локомотив» (Орша):
Скажу откровенно, что в уверенности пацаны прибавляют. Вы, наверное, видите по игре нашей команды. В меньшинстве где-то, не без ошибок. Плюс уже более-менее приноровились к игре соперников, позиционной атаке – это их сильный конек. Беспокоит только одно – хватит ли нам силенок, потому что у нас 20 человек. Поэтому играем теми, кто есть.

«Ожидание – выходить и играть на победу». Макрицкий о проигрыше «Юности» «Локомотиву» в ЧБ

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
В разных моментах по-разному: где-то завершающий пас, где-то наоборот акцентированный бросок, где-то поагрессивнее сыграть на добивании. Вот вкупе этого всего и не хватило. Ожидание – выходить и играть на победу и побеждать на выезде.

Не сумело оформить путевку в полуфинал и «Динамо-Молодечно». «Бело-синие уступили «Гомелю»» – 1:3. Здесь борьба продолжится также 7 марта.

«Ожидание – выходить и играть на победу». Макрицкий о проигрыше «Юности» «Локомотиву» в ЧБ

Люди в материале: Игорь Жилинский, Александр Макрицкий

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Двумя матчами продолжилась 1/4 финала плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси. На «Чижовка-Арене» минская «Юность» принимала дебютанта плей-офф...
 
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