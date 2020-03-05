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«Минчанка-2» обыграла московское «Динамо» на финальном этапе Молодежной волейбольной лиги

05.03.2020 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Минчанка-2» одержала очередную победу в первом раунде финального этапа Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в игровом зале «Чижовка-Арены».

«Минчанка-2» обыграла московское «Динамо» на финальном этапе Молодежной волейбольной лиги

На сей раз столичный коллектив легко расправился с московским «Динамо». Первую партию хозяйки паркета оставили за собой – 25:15. Продолжила «Минчанка-2» доминировать и во втором сете. И снова на табло горели цифры – 25:15. А вот в третьей части поединка волейболистки «Динамо» сумели навязать борьбу подопечным Бориса Коляды. Но столичные девушки все-таки дожали своих оппоненток – 25:18. Итог матча – 3:0.

«Минчанка-2» обыграла московское «Динамо» на финальном этапе Молодежной волейбольной лиги

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Новости Беларуси. «Минчанка-2» одержала очередную победу в первом раунде финального этапа Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
 
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