Обзор Samsung Galaxy Z Flip за 3999 рублей

Источник материала: Tut.by

6 марта в Беларуси стартуют продажи нового смартфона Samsung со сгибающимся экраном — Galaxy Z Flip. Цена аппарата — 3999 рублей. Мягко говоря, немало. Правда, и прямых конкурентов у девайса, особенно в нашей стране, нет. Ниже пытаемся разобраться, в чем главные плюсы и минусы устройства и почему он вызывает такой ажиотаж.





Минусы — критичные?

Давайте сразу разберемся с недостатками: новый Galaxy Z Flip не защищен от воды и пыли, оснащается только одним слотом для nanoSIM-карты, не поддерживает карты памяти формата microSD, а также не способен проигрывать звуки в стерео. Для кого-то минусом станет и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников — хотя это уже атавизм.

На первый взгляд, все это — просто непростительно для смартфона ценой почти в две тысячи долларов. Но не стоит забывать: перед нами — едва ли единственное в своем роде устройство со сгибающимся пополам дисплеем, которое выполнено в форме раскладушки.





Единственный конкурент — обновленный Motorola Razr — пока продается только в США в ограниченном числе магазинов и работает не со всеми местными операторами связи. При этом Samsung Galaxy Z Flip вышел в свободную продажу по всему миру и, по сути, задает стандарты для всей отрасли — известных аналогов от других компаний нет даже на уровне прототипов.

Из-за этого к обозначенным выше недостаткам я отношусь двояко. Если сравнивать Galaxy Z Flip с обычными («негибкими») смартфонами от других производителей — то они и вправду достаточно весомые. Но если рассматривать «флип» как одно из первых устройств из новой категории гаджетов, то придраться к чему-либо сложнее.





Стандарты в области пока не установлены — в том же Motorola Razr слота для обычный nanoSIM-карты и вовсе нет, основная камера одинарная, а не сдвоенная (как в Galaxy Z Flip), отсутствует беспроводная зарядка, аккумулятор меньшего объема, производительность ниже.

Да и в целом: взяв в руку Galaxy Z Flip, последнее, о чем думаешь, это об отсутствующей влагозащите. Во всяком случае в первое время в любом коллективе, если вы достанете «флип» из кармана, к вам будет приковано внимание окружающих.

«Вау, вот это да! А зачем это нужно?»

Прямо как в случае с Galaxy Fold (наш полный обзор ), новый Galaxy Z Flip вызывает неподдельный интерес у всех вокруг.





Когда я принес устройство в редакцию, практически каждому захотелось повертеть его в руках — пораскрывать и позакрывать дисплей, попробовать положить в карман джинсов. Похожий эффект проявляют и незнакомцы. Достав новинку вечером в ресторане, я поймал заинтересованные взгляды людей, находящихся аж в другом конце зала, — они смотрели на Galaxy Z Flip в моих руках.

В общем, первую реакцию потенциальных покупателей можно описать так: «Вау, вот это да!». Девушки сразу же провели параллель между аппаратом и пудреницей или зеркальцем — сходство и вправду есть, особенно если сравнивать с гаджетом в пурпурном цвете (как и у нас). Но производитель подобного сравнения совсем не стесняется — напротив, приветствует, особенно с учетом выпуска особой версии гаджета вместе с брендом дизайнерской одежды.





Второй вопрос большинства пользователей: «А зачем это нужно?». На мой взгляд, ответ вытекает из первого пункта — чтобы выделяться из толпы.

Вспомните, как дело обстояло лет 15 назад — мобильники были разными. Выбирать приходилось как из обычных моделей, так и из разнообразных слайдеров и раскладушек. Причем подобные раскладушки не всегда были дешевле или, скажем, практичнее обычных телефонов — зато обращали на себя внимание.

С Samsung Galaxy Z Flip точно такая же история — это имиджевый проект. Впрочем, в отличие от того же Galaxy Fold, Z Flip ощущается намного более «нормальным» аппаратом, а не концептом.

Дисплей отличный, но есть особенности

Samsung Galaxy Z Flip оснащается сгибающейся панелью на 6,7 дюйма с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+ (425 ppi), поддержкой HDR10+ и матрицей Dynamic AMOLED.





Если говорить проще: с качеством изображения у девайса все в порядке. Субъективно, новые флагманские Galaxy S20 Ultra показывают еще более классную картинку, но и во Flip все хорошо — при максимальной яркости аппаратом вполне можно пользоваться на улице или при сильном искусственном освещении, цветопередача экрана традиционно очень насыщенная (но поддается настройке).

Жаль, отсутствует режим отображения изображения в 120 Гц, но он бы еще быстрее «высаживал» батарейку объемом в 3300 мАч.

Правда, без небольшого скандала обойтись все же не вышло. Во время презентации новинки представители Samsung заявили, что панель прикрыта сверхтонким защитным стеклом, а не специальным пластиком, как в Galaxy Fold.

Позже выяснилось — это не совсем так. Стекло в конструкции Z Flip на самом деле присутствует, но и от пластика не отказались — он лежит поверх этого стекла, из-за чего повредить дисплей получится даже ногтем. Но подобное, скорее всего, произойдет, только если специально постараться.





При этом производитель во время первоначальной настройки смартфона выводит на экран сообщение с просьбой относиться к панели максимально бережно — формально пользователя предупреждают об особенностях дисплея. Правда, смартфоном стоимостью около двух тысяч долларов хочется просто пользоваться, а не постоянно сдувать с него пылинки.

А вот ложбинка на месте сгиба раздражения не вызывает — она все еще чувствуется пальцем, но заметна, только есть смотреть на устройство под небольшим углом. В обычной жизни ее практически не замечаешь.





Производительность и время автономной работы

Galaxy Z Flip работает на процессоре от Qualcomm — Snapdragon 855+. Оперативной памяти — 8 ГБ (типа UFS 3.0), постоянной — 256 ГБ. За графическую часть отвечает Adreno 640.

По сути, это набор из топового «железа» конца прошлого года. Но нельзя сказать, что его не хватит на какую-либо задачу (или не будет хватать в ближайшем будущем). Смартфон прекрасно справляется как с отрисовкой интерфейса, так и запуском приложений и «тяжелых» игр. В течение нескольких матчей в Call of Duty Mobile fps не проседал.





В AnTuTu аппарат набирает около 460 тысяч баллов — уже не рекордный, но более чем достойный результат. Правда, во время теста девайс сильно нагрелся в верхней «половинке», если держать его в раскрытом состоянии.

Со временем автономной работы, несмотря на не самый внушительный по объему аккумулятор в 3300 мАч (технически в смартфоне установлены два аккумулятора), дело обстоит лучше, чем предполагалось. От одного заряда можно рассчитывать на пять или даже шесть часов активного экрана.

Хватает на день работы без подключения к розетке — хороший показатель. Это подтверждает и тест автономности западного ресурса GSMArena, в котором Galaxy Z Flip набрал 85 часов.

Камера — как во флагманах прошлого года





Samsung Galaxy Z Flip оборудуется двумя основными фотомодулямя. Разрешение первого составляет 12 Мп (f/1.8, OIS), второго, суперширокоугольного — 12 Мп (f/2.2). Ожидаемо в активе и алгоритмы искусственного интеллекта, автоматически подстраивающие настройки цветности и детализации в зависимости от того, в каких условиях идет съемка.

Ниже — серия фотографий, сделанных на основную камеру Galaxy Z Flip, сначала на обычную, а потом на широкоугольную камеры с включенным ИИ. Качество, на мой взгляд, немного недотягивает до уровня Galaxy S20 Ultra ( обзор ), но все еще остается более чем приемлемым. Субъективно, примерно так же фотографирует прошлогодний Galaxy S10.

Обычная съемка:

























Широкоугольная съемка:

























Особенно отмечу, что алгоритмы «интеллекта» работают и при съемке на «ширик». Те же iPhone 11 и iPhone 11 Pro этим похвастаться не могут.

А вот снимок с 10-мегапиксельной фронтальной камеры:





Что еще нужно знать

Здесь расскажу об особенностях, которые не получилось поместить в какой-либо из подпунктов. Первое — шарнирный механизм, раскрывающий дисплей. В Samsung гордятся им едва ли не сильнее, чем самим дисплеем. Шарнир довольно тугой и позволяет зафиксировать устройство в таком виде:





Некоторые приложения — например, камера и галерея — понимают это, и адаптируют интерфейс. Так, в галерее фотографии начинают отображаться сверху, а нижняя часть экрана используется в качестве трекпада. Правда, он позволяет только перелистывать снимки — увеличить или уменьшать их не получится.

Возможно, это исправят в одном из будущих обновлений прошивки или дадут API сторонним разработчикам.





На тыльной части смартфона, возле основной камеры, есть маленький вытянутый экран на 1,1 дюйма — на него выводится время, а также поступающие уведомления. Впрочем, в настройках камеры можно выставить режим, в котором дисплей будет использоваться как видоискатель.

В Samsung Galaxy Z Flip есть сканер отпечатков пальцев — он находится на правой грани смартфона и совмещен с клавишей включения. Работает безотказно и очень быстро. Разговаривать по Z Flip можно только в раскрытом состоянии. Причем девайс получится настроить так, чтобы отвечать на входящий звонок раскрытием экрана, а заканчивать — закрытием. Это удобно.

Резюме

В своем обзоре журналист известного ресурса The Verge охарактеризовал Galaxy Z Flip как аппарат, являющийся намного более «нормальным» в сравнении с другими устройствами со сгибающимися дисплеями.

И это действительно так. В сравнении с тем же Galaxy Fold Z Flip воспринимается скорее не как концепт, а как финальный вариант девайса, который захочет купить обычный пользователь, а не гик.





Впрочем, полностью «нормальным» Galaxy Z Flip все еще не назвать. Это — имиджевое устройство. Его цель — создание образа модного аксессуара, выделяющего своего владельца, а не просто технически продвинутого решения. С этой задачей смартфон справляется как нельзя лучше — незамеченным владельцу Samsung Galaxy Z Flip остаться вряд ли удастся.

К «железу» смартфона претензий нет — запаса по мощности хватит на год-полтора вперед. Со временем автономной работы все лучше, чем предполагалось, — полного заряда хватает на полный рабочий день. Камера позволяет делать хорошие снимки, но по качеству они, скорее, сравнимы с кадрами с прошлогодних топовых аппаратов.

В Беларуси Galaxy Z Flip стоит 3999 рублей. Много? Несомненно. Цена завышена? Ответить сложно — аналогов устройству (за одним исключением) нет не только в Беларуси, но и во всем мире.

Это приводит к мысли: если сравнивать новый Galaxy Z Flip с обычными, негибкими аппаратами, то у него получится найти ряд недостатков. Но Z Flip — вовсе не обычный смартфон, а инновационный аппарат, о возможности появления которого еще год-полтора назад никто всерьез не задумывался. Лично я к девайсам с гибкими экранами привык еще не настолько, чтобы скрупулезно выискивать в них огрехи.

За предоставленный на тест смартфон благодарим офис компании Samsung в Беларуси. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены других популярных смартфонов бренда: