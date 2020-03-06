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Обзор Samsung Galaxy Z Flip за 3999 рублей

06.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 марта в Беларуси стартуют продажи нового смартфона Samsung со сгибающимся экраном — Galaxy Z Flip. Цена аппарата — 3999 рублей. Мягко говоря, немало. Правда, и прямых конкурентов у девайса, особенно в нашей стране, нет. Ниже пытаемся разобраться, в чем главные плюсы и минусы устройства и почему он вызывает такой ажиотаж.


Минусы — критичные?

Давайте сразу разберемся с недостатками: новый Galaxy Z Flip не защищен от воды и пыли, оснащается только одним слотом для nanoSIM-карты, не поддерживает карты памяти формата microSD, а также не способен проигрывать звуки в стерео. Для кого-то минусом станет и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников — хотя это уже атавизм.

На первый взгляд, все это — просто непростительно для смартфона ценой почти в две тысячи долларов. Но не стоит забывать: перед нами — едва ли единственное в своем роде устройство со сгибающимся пополам дисплеем, которое выполнено в форме раскладушки.


Единственный конкурент — обновленный Motorola Razr — пока продается только в США в ограниченном числе магазинов и работает не со всеми местными операторами связи. При этом Samsung Galaxy Z Flip вышел в свободную продажу по всему миру и, по сути, задает стандарты для всей отрасли — известных аналогов от других компаний нет даже на уровне прототипов.

Из-за этого к обозначенным выше недостаткам я отношусь двояко. Если сравнивать Galaxy Z Flip с обычными («негибкими») смартфонами от других производителей — то они и вправду достаточно весомые. Но если рассматривать «флип» как одно из первых устройств из новой категории гаджетов, то придраться к чему-либо сложнее.


Стандарты в области пока не установлены — в том же Motorola Razr слота для обычный nanoSIM-карты и вовсе нет, основная камера одинарная, а не сдвоенная (как в Galaxy Z Flip), отсутствует беспроводная зарядка, аккумулятор меньшего объема, производительность ниже.

Да и в целом: взяв в руку Galaxy Z Flip, последнее, о чем думаешь, это об отсутствующей влагозащите. Во всяком случае в первое время в любом коллективе, если вы достанете «флип» из кармана, к вам будет приковано внимание окружающих.

«Вау, вот это да! А зачем это нужно?»

Прямо как в случае с Galaxy Fold (наш полный обзор), новый Galaxy Z Flip вызывает неподдельный интерес у всех вокруг.


Когда я принес устройство в редакцию, практически каждому захотелось повертеть его в руках — пораскрывать и позакрывать дисплей, попробовать положить в карман джинсов. Похожий эффект проявляют и незнакомцы. Достав новинку вечером в ресторане, я поймал заинтересованные взгляды людей, находящихся аж в другом конце зала, — они смотрели на Galaxy Z Flip в моих руках.

В общем, первую реакцию потенциальных покупателей можно описать так: «Вау, вот это да!». Девушки сразу же провели параллель между аппаратом и пудреницей или зеркальцем — сходство и вправду есть, особенно если сравнивать с гаджетом в пурпурном цвете (как и у нас). Но производитель подобного сравнения совсем не стесняется — напротив, приветствует, особенно с учетом выпуска особой версии гаджета вместе с брендом дизайнерской одежды.


Второй вопрос большинства пользователей: «А зачем это нужно?». На мой взгляд, ответ вытекает из первого пункта — чтобы выделяться из толпы.

Вспомните, как дело обстояло лет 15 назад — мобильники были разными. Выбирать приходилось как из обычных моделей, так и из разнообразных слайдеров и раскладушек. Причем подобные раскладушки не всегда были дешевле или, скажем, практичнее обычных телефонов — зато обращали на себя внимание.

С Samsung Galaxy Z Flip точно такая же история — это имиджевый проект. Впрочем, в отличие от того же Galaxy Fold, Z Flip ощущается намного более «нормальным» аппаратом, а не концептом.

Дисплей отличный, но есть особенности

Samsung Galaxy Z Flip оснащается сгибающейся панелью на 6,7 дюйма с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+ (425 ppi), поддержкой HDR10+ и матрицей Dynamic AMOLED.


Если говорить проще: с качеством изображения у девайса все в порядке. Субъективно, новые флагманские Galaxy S20 Ultra показывают еще более классную картинку, но и во Flip все хорошо — при максимальной яркости аппаратом вполне можно пользоваться на улице или при сильном искусственном освещении, цветопередача экрана традиционно очень насыщенная (но поддается настройке).

Жаль, отсутствует режим отображения изображения в 120 Гц, но он бы еще быстрее «высаживал» батарейку объемом в 3300 мАч.

Правда, без небольшого скандала обойтись все же не вышло. Во время презентации новинки представители Samsung заявили, что панель прикрыта сверхтонким защитным стеклом, а не специальным пластиком, как в Galaxy Fold.

Позже выяснилось — это не совсем так. Стекло в конструкции Z Flip на самом деле присутствует, но и от пластика не отказались — он лежит поверх этого стекла, из-за чего повредить дисплей получится даже ногтем. Но подобное, скорее всего, произойдет, только если специально постараться.


При этом производитель во время первоначальной настройки смартфона выводит на экран сообщение с просьбой относиться к панели максимально бережно — формально пользователя предупреждают об особенностях дисплея. Правда, смартфоном стоимостью около двух тысяч долларов хочется просто пользоваться, а не постоянно сдувать с него пылинки.

А вот ложбинка на месте сгиба раздражения не вызывает — она все еще чувствуется пальцем, но заметна, только есть смотреть на устройство под небольшим углом. В обычной жизни ее практически не замечаешь.


Производительность и время автономной работы

Galaxy Z Flip работает на процессоре от Qualcomm — Snapdragon 855+. Оперативной памяти — 8 ГБ (типа UFS 3.0), постоянной — 256 ГБ. За графическую часть отвечает Adreno 640.

По сути, это набор из топового «железа» конца прошлого года. Но нельзя сказать, что его не хватит на какую-либо задачу (или не будет хватать в ближайшем будущем). Смартфон прекрасно справляется как с отрисовкой интерфейса, так и запуском приложений и «тяжелых» игр. В течение нескольких матчей в Call of Duty Mobile fps не проседал.


В AnTuTu аппарат набирает около 460 тысяч баллов — уже не рекордный, но более чем достойный результат. Правда, во время теста девайс сильно нагрелся в верхней «половинке», если держать его в раскрытом состоянии.

Со временем автономной работы, несмотря на не самый внушительный по объему аккумулятор в 3300 мАч (технически в смартфоне установлены два аккумулятора), дело обстоит лучше, чем предполагалось. От одного заряда можно рассчитывать на пять или даже шесть часов активного экрана.

Хватает на день работы без подключения к розетке — хороший показатель. Это подтверждает и тест автономности западного ресурса GSMArena, в котором Galaxy Z Flip набрал 85 часов.

Камера — как во флагманах прошлого года


Samsung Galaxy Z Flip оборудуется двумя основными фотомодулямя. Разрешение первого составляет 12 Мп (f/1.8, OIS), второго, суперширокоугольного — 12 Мп (f/2.2). Ожидаемо в активе и алгоритмы искусственного интеллекта, автоматически подстраивающие настройки цветности и детализации в зависимости от того, в каких условиях идет съемка.

Ниже — серия фотографий, сделанных на основную камеру Galaxy Z Flip, сначала на обычную, а потом на широкоугольную камеры с включенным ИИ. Качество, на мой взгляд, немного недотягивает до уровня Galaxy S20 Ultra (обзор), но все еще остается более чем приемлемым. Субъективно, примерно так же фотографирует прошлогодний Galaxy S10.

Обычная съемка:












Широкоугольная съемка:












Особенно отмечу, что алгоритмы «интеллекта» работают и при съемке на «ширик». Те же iPhone 11 и iPhone 11 Pro этим похвастаться не могут.

А вот снимок с 10-мегапиксельной фронтальной камеры:


Что еще нужно знать

Здесь расскажу об особенностях, которые не получилось поместить в какой-либо из подпунктов. Первое — шарнирный механизм, раскрывающий дисплей. В Samsung гордятся им едва ли не сильнее, чем самим дисплеем. Шарнир довольно тугой и позволяет зафиксировать устройство в таком виде:


Некоторые приложения — например, камера и галерея — понимают это, и адаптируют интерфейс. Так, в галерее фотографии начинают отображаться сверху, а нижняя часть экрана используется в качестве трекпада. Правда, он позволяет только перелистывать снимки — увеличить или уменьшать их не получится.

Возможно, это исправят в одном из будущих обновлений прошивки или дадут API сторонним разработчикам.


На тыльной части смартфона, возле основной камеры, есть маленький вытянутый экран на 1,1 дюйма — на него выводится время, а также поступающие уведомления. Впрочем, в настройках камеры можно выставить режим, в котором дисплей будет использоваться как видоискатель.

В Samsung Galaxy Z Flip есть сканер отпечатков пальцев — он находится на правой грани смартфона и совмещен с клавишей включения. Работает безотказно и очень быстро. Разговаривать по Z Flip можно только в раскрытом состоянии. Причем девайс получится настроить так, чтобы отвечать на входящий звонок раскрытием экрана, а заканчивать — закрытием. Это удобно.

Резюме

В своем обзоре журналист известного ресурса The Verge охарактеризовал Galaxy Z Flip как аппарат, являющийся намного более «нормальным» в сравнении с другими устройствами со сгибающимися дисплеями.

И это действительно так. В сравнении с тем же Galaxy Fold Z Flip воспринимается скорее не как концепт, а как финальный вариант девайса, который захочет купить обычный пользователь, а не гик.


Впрочем, полностью «нормальным» Galaxy Z Flip все еще не назвать. Это — имиджевое устройство. Его цель — создание образа модного аксессуара, выделяющего своего владельца, а не просто технически продвинутого решения. С этой задачей смартфон справляется как нельзя лучше — незамеченным владельцу Samsung Galaxy Z Flip остаться вряд ли удастся.

К «железу» смартфона претензий нет — запаса по мощности хватит на год-полтора вперед. Со временем автономной работы все лучше, чем предполагалось, — полного заряда хватает на полный рабочий день. Камера позволяет делать хорошие снимки, но по качеству они, скорее, сравнимы с кадрами с прошлогодних топовых аппаратов.

В Беларуси Galaxy Z Flip стоит 3999 рублей. Много? Несомненно. Цена завышена? Ответить сложно — аналогов устройству (за одним исключением) нет не только в Беларуси, но и во всем мире.

Это приводит к мысли: если сравнивать новый Galaxy Z Flip с обычными, негибкими аппаратами, то у него получится найти ряд недостатков. Но Z Flip — вовсе не обычный смартфон, а инновационный аппарат, о возможности появления которого еще год-полтора назад никто всерьез не задумывался. Лично я к девайсам с гибкими экранами привык еще не настолько, чтобы скрупулезно выискивать в них огрехи.

За предоставленный на тест смартфон благодарим офис компании Samsung в Беларуси. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены других популярных смартфонов бренда:

 
 
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