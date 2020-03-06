Ученые выяснили, может ли смартфон усиливать головную боль

Источник материала: Tut.by

В медицинском центре в Индии провели исследование, чтобы определить связь между смартфонами и головными болями. Опросив более 400 участников, которых мучили мигрени и другие головные боли, ученые обнаружили, что постоянные пользователи мобильных телефонов чаще пьют обезболивающие, но реже полностью избавляются от боли с их помощью, пишет CNN .



Фото: burst.shopify.com

Участников опроса поделили на две категории: те, кто проводил много времени, смотря в экран смартфона, — и те, кто пользовался им редко, в основном для звонков. При головной боли 96% из первой группы готовы были принять обезболивающее — в сравнении с 81% из второй группы. Но в первой группе только 84% принявших лекарство сообщили об умеренном облегчении симптомов — по сравнению с 94% тех, кто реже пользовался смартфоном. При этом не было никакой разницы между двумя группами в том, как часто у людей возникали головные боли, как долго они продолжались и насколько сильными были.

Данное исследование не определило, почему регулярным пользователям смартфонов труднее оправиться от головной боли, однако есть несколько теорий. Головную боль связывают с поведением, присущем пользователю смартфона, — постоянное сгибание шеи. Было обнаружено, что эта поза (ее называют «текстовой шеей») вызывает напряжение в позвоночнике человека. Это напряжение может привести к головным болям, по мнению ученых из женской больницы Бригама . Американский фонд мигрени считает , что всему виной может быть напряжение глаз: оно вызывается неправильной фокусировкой и может увеличиться при чрезмерном использовании смартфона или если мы держим его слишком близко к лицу.

Руководитель отдела общей неврологии Йельской школы медицины, доктор Кристофер Готтшальк отметил, что, хотя исследование не доказывает прямую связь смартфонов и усиления головной боли, людям, которые часто ими пользуются, стоит обратить внимание на то, становятся ли со временем их головные боли сильнее. Также ученые предлагают активнее использовать такие функции устройств, как громкая связь или голосовой поиск — потенциально они помогут пользоваться смартфоном без усиления головной боли.