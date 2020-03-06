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Минтруда продолжит работу над инициативой увеличения пособия за рождение детей с разницей до 3 лет

06.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

 

Минтруда продолжит работу над инициативой увеличения пособия за рождение детей с разницей до 3 лет
Фото из архива

В 2019 году Министерство труда и социальной защиты Беларуси предложило увеличить пособие за рождение детей с разницей до трех лет. Инициативу будут развивать дальше, об этом сообщила на телеканале ОНТ глава ведомства Ирина Костевич.

«Мы нарабатываем ряд мер по стимулированию рождаемости. По семейному капиталу мы увидели отклик. Увидев опыт отдельных стран, начали прорабатывать «бонус за скорость». Если ты успеваешь родить в течение трех лет второго и последующего ребенка, тогда будет большее пособие», — пояснила Ирина Костевич.

По словам министра, такое предложение было озвучено, чтобы узнать мнение общества. «Некоторые говорили «да», некоторые говорили, что эта мера не сработает, были отрицательные отклики, поэтому пока мы в процессе. Мне эта мера очень нравится, будем дальше модернизировать. Она должна сработать», — подчеркнула глава Минтруда.

Также Ирина Костевич подчеркнула, что в Беларуси оплачиваемый декрет длится три года, причем пособие получают все мамы, в том числе и те, которые не вступили в трудовую деятельность (например, студентки). «На 2020 год в фонде социальной защиты предусмотрено Br1,5 млрд на выплату пособий по уходу за ребенком. Масштаб этой суммы говорит о государственной поддержке», — отметила она.

Белта

 
 
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  В 2019 году Министерство труда и социальной защиты Беларуси предложило увеличить пособие за рождение детей с разницей до трех лет. Инициативу будут...
 
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