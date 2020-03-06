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Бывший глава католиков Казахстана заявляет о непризнании Папы Франциска - как еретика

06.03.2020 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Католический иерарх на покое отказывается выполнить предписание церковных властей и продолжит публично критиковать нынешнего Папу. 69-летний Ян Павел Ленга, бывший архиепископ Карагандинский, ранее оказался в центре внимания СМИ, заявляя, что не признает Франциска законным понтификом.





«Христос – через свою Церковь – дал мне власть провозглашать истину, и я буду это делать, пока жив», – заявил Ленга, добавив, что не поддастся давлению со стороны тех, «чьи заявления и действия полны ереси и сектантства». Представители церковных властей, которые попросили его воздержаться от публичных высказываний, сами не принадлежат к Церкви, считает прелат на покое.

Некоторое время назад епископ польского города Влоцлавек Веслав Меринг запретил Ленге, который живет на территории его епархии, совершать публичные богослужения и выступать в СМИ. Это случилось после того, как Ленга заявил, что считает законным Папой Бенедикта XVI и не поминает в своих молитвах «еретика» Франциска.

Вопреки распоряжению правящего епископа Ян Павел Ленга не прекратил контакты с масс-медиа. 25 февраля он дал интервью интернет-каналу "Gloria TV", в котором заявил, что распоряжение Меринга не будет иметь последствий и что никто не заставит его молчать.

По словам отставного архиепископа, он не хочет принадлежать «к церкви, где правят протестанты, исламисты и иудеи».

Ян Павел Ленга родился 28 марта 1950 года в польской семье в Хмельницкой области советской Украины. В 70-е годы жил в Латвии и Литве, тайно учился в католической семинарии. Вступил в орден мариан. В 1980 году епископ (впоследствии кардинал) Винцентас Сладкявичюс рукоположил его во священника. С 1981 года о. Ленга в течение десяти лет нес пастырское служение в Казахстане. В 1991 году был назначен апостольским администратором Казахстана и Средней Азии и рукоположен в епископы. В 1999 году был назначен епископом Карагандинским, в 2003-м – получил персональный титул архиепископа.

В феврале 2011 года Папа Бенедикт XVI принял прошение Ленги об отставке. Подробностей о причинах отставки архиепископа, которому в то время был 61 год (официальный возраст выхода католических епископов на покой – 75 лет), сообщено не было. В своем прошении на имя Папы Ленга сослался на канон 401 § 2 Кодекса канонического права, разрешающий епископу покидать кафедру «по состоянию здоровья или иной уважительной причине». Оставив кафедру, Ленга поселился в доме конгрегации мариан в Старом Лихене – одном из самых почитаемых паломнических мест в Польше. Здесь находится чудотворный образ Богоматери, а в 2004 году была построена базилика Девы Марии Лихеньской – самый большой храм в Польше.


В 2016 году, после того как па Франциск выступил с апостольским обращением «Amoris Laetitia» («Радость любви»), в котором поставил вопрос о возможности причащения второбрачных, Ленга проявил себя как решительный критик смягчения церковных правил. В 2018 году он издал книгу «Я нарушаю заговор молчания», в которой назвал Папу Франциска «узурпатором и еретиком». Книга возмутила многих польских католиков, которые обратились в нунциатуру с просьбой уточнить канонический статус архиепископа.

В июне 2019 года Ленга подписал так называемую «Декларацию истин, касающихся некоторых из самых распространенных ошибок в жизни Церкви в наше время». В документе излагался консервативная позиция по таким темам как евхаристия, брак и священство. Кроме Ленги «декларацию» подписали еще четыре иерарха: американский кардинал Реймонд Лео Бёрк, бывший ариепископ Рижский кардинал Янис Пуятс, ординарй архиепархии Святой Марии в Астане Томаш Пэта и вспомогательный епископ той же казахстанской архиепархии Атаназиус Шнейдер.

Комментируя резкие заявления Ленги, официальные представители Польской епископской конференции подчеркивали, что отставной архиепископ не принадлежит к епископату Польши и его мнения ни в коей мере не отражают позицию Католической Церкви в Польше. Они также выразили сожаление, что прелат «выступает в СМИ и вводит верующих в заблуждение». В конце февраля епископ Веслав Меринг опубликовал открытое письмо, в котором рассказал, что дважды встречался с Ленгой, стараясь «ослабить растущее напряжение», но эти беседы не привели ни к каким результатам. «Я действовал от имени Церкви, которая имеет иерархическую структуру, – заявил Меринг. – Мы не можем терпеть ситуацию, в которой этот архиепископ пропускает имя Святого Отца в каноне Святой Мессы». «Окончательное решение» этого вопроса теперь за Святым Престолом, заключил иерарх.
 
 
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Католический иерарх на покое отказывается выполнить предписание церковных властей и продолжит публично критиковать нынешнего Папу. 69-летний Ян Павел Ленга,...
 
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