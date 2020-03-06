Ради женщин 8 марта власти перекроют движение по проспекту Независимости

Источник материала: Ежедневник

фото: people.onliner.by

Движение транспорта будет прекращено для проведения «Красивого забега».

В забеге примут участие девушки из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Дамам будут предложены 2 дистанции на выбор – двух- либо пятикилометровая.

Для проведения этого празднично-спортивного мероприятия движение всех видов транспорта по главному проспекту столицы будет остановлено: с 7 утра до 15 часов на участке от улицы Московской до улицы Свердлова, с 11.30 до 14.00 – от улицы Свердлова до улицы Козлова. Соответствующее решение принял Мингорисполком.