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МИД пригласил Марка Цукерберга посетить Беловежскую пущу
06.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство иностранных дел Беларуси пригласило Марка Цукерберга посетить Беловежскую пущу. Предложение главе Facebook поступило в Instagram, сообщает корреспондент агентства
Несколько дней назад
Вскоре под этой публикацией среди других появился и комментарий МИД Беларуси:
— Очень впечатляет! У нас в Беловежской пуще тоже есть несколько потрясающих зубров! Кстати, раз вам так понравилось MSQRD (приложение для съемки фото видео, которое разработала белорусская компания Masquerade Technologies, о покупке которого совсем недавно заявил Цукерберг – прим.ред.), мы готовы поспорить, что белорусский ПВТ тоже стоит вашего визита! Подумайте об этом.
Напомним, что это не первый раз, когда внешнеполитическое ведомство приглашает известных людей посетить нашу страну. Так, в начале февраля МИД
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Министерство иностранных дел Беларуси пригласило Марка Цукерберга посетить Беловежскую пущу. Предложение главе Facebook поступило в Instagram, сообщает корреспондент...
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