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МИД пригласил Марка Цукерберга посетить Беловежскую пущу

06.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МИД пригласил Марка Цукерберга посетить Беловежскую пущу

Министерство иностранных дел Беларуси пригласило Марка Цукерберга посетить Беловежскую пущу. Предложение главе Facebook поступило в Instagram, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на соцсети.

МИД пригласил Марка Цукерберга посетить Беловежскую пущу

Несколько дней назад Цукерберг разместил на своей странице в Instagram сразу несколько снимков, сделанных в американском Йеллоустонском национальном парке, который известен красотой нетронутой дикой природы и действующим вулканом.

Вскоре под этой публикацией среди других появился и комментарий МИД Беларуси:

— Очень впечатляет! У нас в Беловежской пуще тоже есть несколько потрясающих зубров! Кстати, раз вам так понравилось MSQRD (приложение для съемки фото видео, которое разработала белорусская компания Masquerade Technologies, о покупке которого совсем недавно заявил Цукерберг – прим.ред.), мы готовы поспорить, что белорусский ПВТ тоже стоит вашего визита! Подумайте об этом.

Напомним, что это не первый раз, когда внешнеполитическое ведомство приглашает известных людей посетить нашу страну. Так, в начале февраля МИД в Instagram адресовал похожее приглашение американскому актеру Джареду Падалеки, который сфотографировался со старой белорусской купюрой с изображением белки и лося.

МИД пригласил Марка Цукерберга посетить Беловежскую пущу

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси пригласило Марка Цукерберга посетить Беловежскую пущу. Предложение главе Facebook поступило в Instagram, сообщает корреспондент...
 
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