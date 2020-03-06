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Жутковатое зрелище: в Чехии проходит этап КМ по биатлону без зрителей

06.03.2020 11:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В чешском Нове Место сейчас проходит этап Кубка мира по биатлону. Из-за вспышки коронавируса в стране было принято решение провести соревнования вообще без зрителей. И это несмотря на то, что чешский этап всегда считался одним из самых оживленных и на него уже было продано билетов на сумму более 1 миллиона евро.

Для того чтобы хоть как-то оживить трибуны, организаторы расставили на главной трибуне флаги стран-участниц, но от этого все выглядит еще более жутко, особенно в темное время.

Немногочисленные зрители все-таки пришли поболеть за своих, но дальше ограждений их не пустили. Смотрите, как это было, в фотоподборке от Reuters:












 
 
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