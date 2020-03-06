Гений, который не мог заработать на трамвайный билет и найти счастье в личной жизни. О Михаиле Жванецком

Источник материала: Tut.by

Цитаты из его многочисленных монологов, миниатюр, пьес и книг настолько прочно вошли в нашу жизнь, что кажется, будто бы они там были всегда. «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!», «Давно ли я в футболе?», «Авас» — писатель-сатирик Михаил Жванецкий настоящий гений. Сегодня он отмечает свой 86-ой день рождения, в который нельзя просто так взять и не вспомнить биографию легендарного МихалМаньевича.

Его родители были врачами: хирург Мане Моисеевич Жванецкий и стоматолог Раиса Яковлевна. Их сын Миша родился 6 марта 1934 года в Одессе. С его на всю жизнь любимым городом Михаила разлучила Великая Отечественная. Отца призвали на фронт, где он служил хирургом в госпитале, за что был награжден орденом Красной Звезды. А мама с сыном отправились в в Среднюю Азию, в эвакуацию.

После войны семья воссоединилась в Одессе, чтобы больше никогда надолго не расставаться. Миша поступает в 118-ю среднюю школу для мальчиков. Его юношеские годы проходят в еврейском дворике, диалоги обитателей которого вскоре войдут в золотой фонд мировой сатиры.

В 1951 году Михаил поступает в Одесский институт инженеров морского флота, но гораздо больше его занимает не учеба, а художественная самодеятельность. Он даже организовал свой собственный театр миниатюр «Парнас-2», представления в котором проходили с неизменным аншлагом и всякий раз становились настоящим событием в жизни города.

Его появление стало одним из знаменательных событий для города. Представления и концерты проходили с аншлагами и с огромным успехом. Еще бы, ведь все тексты для выступлений он писал собственноручно, а его партнерами по сцене были юные Роман Карцев и Виктор Ильченко. К слову, вместе с Ильченко они работали в Одесском порту после окончания института: Михаил был механиком по кранам, а Виктор — механиком по автопогрузчикам.

«Восемь лет погрузки-выгрузки, — вспоминает Михаил Маньевич, — разъездов на автопогрузчике, сидения в пароходе, в трюме, в угле, когда видны только глаза и зубы. Там я мужал…»

Однажды, во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр, Михаил знакомится с настоящей звездой тех лет — Аркадием Райкиным. Райкин сразу понял, какой бриллиант встретился на его пути и немедленно включил произведения Жванецкого в репертуар своей труппы. А ровно через год после знакомства — в 1964 году, пригласил Михаила переехать в Ленинград и занять должность заведующего литературной частью, о чем в будущем не раз «пожалел»:

«Дело прошлое, но должен сказать, что как завлит Жванецкий никуда не годился. Ему не хватало дипломатичности, терпимости, элементарной усидчивости. Но литературный дар Жванецкого, острота и парадоксальность его жизнеощущения, его способность передавать в тексте многообразие современной разговорной речи, его умение улавливать фантастичность действительности — все это покорило меня. Настолько покорило, что на какое-то время Жванецкий стал в нашем репертуаре, если можно так выразиться, автором-премьером», — писал Аркадий Райкин в своих воспоминаниях.