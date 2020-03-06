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Азербайджанская Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти

06.03.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Азербайджанская Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти

"Объем поставок от Socar на март увеличился, будет третий танкер. Общий объем составит около 250 тыс. т нефти. Это не крайние танкеры, которые планируются для наших заводов", - отметил Александр Тищенко.

По его словам, первый танкер с нефтью для Мозырского НПЗ вышел сегодня из турецкого порта Джейхан. С территории Украины сырье будет доставляться по нефтепроводу Одесса - Броды. "Данный нефтепровод готов к работе с нашей нефтью", - подчеркнул пресс-секретарь.

"Мы на сегодня вышли из зоны комфорта, работаем с альтернативными поставщиками, диверсификация продолжается. Нефть, которая должны была поставляться по трубе, сейчас выкинута на рынок трейдерам. Сегодня с трейдерами, как показывает практика, работать можно, это достаточно гибкая и оперативная система", - прокомментировал Александр Тищенко.

Что касается северного направления поставок - балтийских портов, то представитель "Белнефтехима" пояснил, что два мартовских танкера - не крайние, поставки по этой логистической схеме планируется продолжить. Следующие танкеры могут прийти, вероятнее всего, в апреле.

Говоря о ранее заявленном объеме поставок в марте на белорусские НПЗ в районе 1 млн т нефти, Александр Тищенко уточнил, что итоговая цифра за месяц может получиться и больше. "Все зависит от скорости поставки, например, погодные условия в январе задержали танкер с норвежской нефтью, он должен был зайти в порт чуть раньше", - отметил он.

Отвечая на вопрос о странах, где добывается нефть, которая приобретается у трейдеров, Александр Тищенко обратил внимание: "Не важно, чья нефть, главное - чтобы характеристики нефти совпадали с техническими параметрами наших заводов".

Как сообщалось, нефтяная компания Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн т нефти. В последующие годы объемы будут увеличиваться.

4 марта в Клайпеду прибыл танкер с российской нефтью от трейдеров для ОАО "Нафтан". В марте ожидается еще один. Общий объем - около 160 тыс. т.

Помимо этого, в марте нефть без премии будут поставлять шесть российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси поставщиков. В частности, группа компаний "Сафмар" поставит 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

 
 
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  Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна...
 
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