Почём цветочки? Узнали цены на тюльпаны у слуцких продавцов

Источник материала: Слуцк Город





6 марта в Слуцке уже активно идёт торговля тюльпанами. Традиционно продавцы цветов выставляют свои палатки у Дома быта, рядом с Домом культуры, у входа на рынок, возле торговых центров или просто на тротуарах оживлённых улиц. Корреспондент SG посетил несколько точек и узнал, во сколько обойдётся случчанам цветок к 8 Марта.

Так, большинство предпринимателей сегодня продают букет из трёх тюльпанов за 5 рублей, а максимальная розничная цена - 2 рубля за один цветок. В некоторых точках цены ниже - 1,5 р за цветок и, соответственно, 4,5 рубля за минимальный букет из трёх тюльпанов.

Продавцы отмечают: ближе к воскресенью цена, вероятно, уравняется в пределах 1,5 рублей за цветок. Те же, кто закупил слишком много тюльпанов и побоится не распродать остатки, станут резко сбрасывать цену. Из года в год цена на цветы значительно ниже в крупных торговых сетях, однако зачастую бутоны и стебли там меньше по размеру.

Для сравнения, вот какие цены сегодня в палатках на железнодорожном вокзале в Минске:

Тюльпаны короткие с небольшими бутонами - 1,4 р.

Высокие красные и розовые тюльпаны - 1,8 р.

Букет из трёх цветов продают по цене от 4 до 5,5 рублей.

А где вы предпочитаете покупать цветы и какие цены встречали у местных торговцев? Пишите в комментариях!



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by