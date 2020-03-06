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Почём цветочки? Узнали цены на тюльпаны у слуцких продавцов

06.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Почём цветочки? Узнали цены на тюльпаны у слуцких продавцов

6 марта в Слуцке уже активно идёт торговля тюльпанами. Традиционно продавцы цветов выставляют свои палатки у Дома быта, рядом с Домом культуры, у входа на рынок, возле торговых центров или просто на тротуарах оживлённых улиц. Корреспондент SG посетил несколько точек и узнал, во сколько обойдётся случчанам цветок к 8 Марта.

Так, большинство предпринимателей сегодня продают букет из трёх тюльпанов за 5 рублей, а максимальная розничная цена - 2 рубля за один цветок. В некоторых точках цены ниже - 1,5 р за цветок и, соответственно, 4,5 рубля за минимальный букет из трёх тюльпанов.

Продавцы отмечают: ближе к воскресенью цена, вероятно, уравняется в пределах 1,5 рублей за цветок. Те же, кто закупил слишком много тюльпанов и побоится не распродать остатки, станут резко сбрасывать цену. Из года в год цена на цветы значительно ниже в крупных торговых сетях, однако зачастую бутоны и стебли там меньше по размеру.

Для сравнения, вот какие цены сегодня в палатках на железнодорожном вокзале в Минске:

  • Тюльпаны короткие с небольшими бутонами - 1,4 р.
  • Высокие красные и розовые тюльпаны - 1,8 р.
  • Букет из трёх цветов продают по цене от 4 до 5,5 рублей.

А где вы предпочитаете покупать цветы и какие цены встречали у местных торговцев? Пишите в комментариях!


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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6 марта в Слуцке уже активно идёт торговля тюльпанами. Традиционно продавцы цветов выставляют свои палатки у Дома быта, рядом с Домом культуры, у входа на рынок,...
 
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