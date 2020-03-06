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Почём цветочки? Узнали цены на тюльпаны у слуцких продавцов
06.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
6 марта в Слуцке уже активно идёт торговля тюльпанами. Традиционно продавцы цветов выставляют свои палатки у Дома быта, рядом с Домом культуры, у входа на рынок, возле торговых центров или просто на тротуарах оживлённых улиц. Корреспондент SG посетил несколько точек и узнал, во сколько обойдётся случчанам цветок к 8 Марта.
Так, большинство предпринимателей сегодня продают букет из трёх тюльпанов за 5 рублей, а максимальная розничная цена - 2 рубля за один цветок. В некоторых точках цены ниже - 1,5 р за цветок и, соответственно, 4,5 рубля за минимальный букет из трёх тюльпанов.
Продавцы отмечают: ближе к воскресенью цена, вероятно, уравняется в пределах 1,5 рублей за цветок. Те же, кто закупил слишком много тюльпанов и побоится не распродать остатки, станут резко сбрасывать цену. Из года в год цена на цветы значительно ниже в крупных торговых сетях, однако зачастую бутоны и стебли там меньше по размеру.
Для сравнения, вот какие цены сегодня в палатках на железнодорожном вокзале в Минске:
А где вы предпочитаете покупать цветы и какие цены встречали у местных торговцев? Пишите в комментариях!
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6 марта в Слуцке уже активно идёт торговля тюльпанами. Традиционно продавцы цветов выставляют свои палатки у Дома быта, рядом с Домом культуры, у входа на рынок,...
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