Министр труда и социальной защиты проведёт приём граждан в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город

13 марта 2020 года с 10.00 до 13.00 в Слуцком районном исполнительном комитете (г.Слуцк, ул.Ленина, 189, каб. 105) прием граждан проведет Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь КОСТЕВИЧ Ирина Анатольевна.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 9 марта 2020 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону: 7-50-05.

Слуцкий РИК