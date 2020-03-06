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Министр труда и социальной защиты проведёт приём граждан в Слуцке

06.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

13 марта 2020 года с 10.00 до 13.00 в Слуцком районном исполнительном комитете (г.Слуцк, ул.Ленина, 189, каб. 105) прием граждан проведет Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь КОСТЕВИЧ Ирина Анатольевна.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 9 марта 2020 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону: 7-50-05.

Слуцкий РИК

 
 
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В Слуцком райисполкоме прием граждан проведет Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Костевич Ирина Анатольевна.
 
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