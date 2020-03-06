Мясникович обсудил интеграцию с Мишустиным

Источник материала: Ежедневник

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Глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович встретился в Москве с главой правительства России Михаилом Мишустиным

На встрече Мясникович посетовал на недосказанность в отношениях между странами-членами ЕАЭС, передает Бе лта. Михаил Мясникович обратил внимание на разрыв между «высоким уровнем политических решений, которые приняты главами государств и правительств по интеграции, и практическими делами". По словам Мясниковича, углублению интеграции мешает «достаточно много узловых моментов».