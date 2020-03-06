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Мясникович обсудил интеграцию с Мишустиным
06.03.2020 12:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
Глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович встретился в Москве с главой правительства России Михаилом Мишустиным
На встрече Мясникович посетовал на недосказанность в отношениях между странами-членами ЕАЭС, передает
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Глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович встретился в Москве с главой правительства России Михаилом Мишустиным
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