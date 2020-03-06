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Владимир Цвирко: «Я создал авторский проект – «200 уникальных туристических маршрутов по моей Беларуси»

06.03.2020 12:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Усе дарогі, якія вядуць да Сулы – стаяць аграсядзібкі маленькія». Цвирко рассказал, как туробъект изменил регион

Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:
Я создал авторский проект – «200 уникальных туристических маршрутов по моей Беларуси». Это будет больше, намного больше, чем 200 маршрутов. Каждый маршрут, он включает от 8 до 10 объектов. То есть представляете, какое поле? Это вся Беларусь, все архитектурные памятники. Я обратил внимание, что для туриста внутреннего эта инфраструктура на первом начале, она не так важна. Насколько мы её немножко акцент на это делаем. Почему? Потому что человек едет на день, и ему, может быть, даже неинтересно, будет ли там какая-то закусочная или ресторан, или какое-то кафе. Ему интересно посмотреть архитектурный памятник. Или какой-то интересный природный объект. Он может с собою корзинку взять и поехать. Главное для него – информация. Этим проектом я пытаюсь донести до путешественника хотя бы минимальную информацию.

На что я обратил внимание: на иностранного туриста, который приезжает в Беларусь, который хочет посмотреть Беларусь и который хочет увезти какие-то впечатления свои. Это не единожды было. Почему? Потому что у меня этнографический музей, ко мне приезжают гости со своими гостями, которые из Канады, из Штатов, из Европы, из России, естественно, Украины, Прибалтики. Каждый объект им интересен. Подчёркиваю: каждый! Будь это культовая постройка, которая приведена в достойный вид. То же самое – объект, который, так сказать, в заброшенном состоянии. Им это тоже страшно интересно. И я ни разу не услышал, чтобы они нас упрекнули в том, что этот объект в таком состоянии.

Я им одновременно рассказываю и показываю, что, вот смотрите, у нас восстанавливается, что у нас государство вкладывает средства, чтобы другие объекты… По поводу заработать. Сколько я не предлагал сделать этот проект в электронном виде, чтобы мне помогли – и шагу не сделали. Я сделал сам. Естественно, вы понимаете, что такое сделать сайт и такого объёма. Просто немыслимый объём, потому что здесь заключена вся Беларусь.

Владимир Цвирко: «Я создал авторский проект – «200 уникальных туристических маршрутов по моей Беларуси»

Люди в материале: Владимир Цвирко

 
 
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Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Усе дарогі, якія вядуць да Сулы – стаяць аграсядзібкі маленькія». Цвирко рассказал, как туробъект...
 
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