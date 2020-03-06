Активный отдых в Осиповичах

Источник материала: Асiповiцкi край

Лазертаг и три вопроса

Человеку для полноценной жизни необходимо чередовать труд и отдых. Отлично заряжают энергией и хорошим настроением активные игры.

В межсезонье и слякотной зимой возможности «поактивничать» в компании ограничены. И хорошо, если появляется тот, кто расширяет границы доступного.

Не так давно в Осиповичах открылся клуб активного отдыха «TOR». Его владелец Евгения Соколовская пытается разнообразить отдых земляков в возрасте от дошкольников до пенсионеров, организуя старую добрую «войнушку». Но, конечно, на современном технологическом уровне и под политкорректным названием «лазертаг».

Лазертаг — это подвижная тактическая игра, в которой по «противнику» ведут огонь из оружия со встроенным инфракрасным излучателем. Но главное не военно-технический антураж, а командные действия, которые полны азарта, приключенческого духа и физической активности, которая нынче в большом дефиците.

— Когда и почему возникла мысль создать клуб военно—спортивных игр?

— Как только я — мама двоих мальчиков — убедилась, что увести детей от гаджетов и компьютеров можно только предложив более увлекательный способ выплеснуть энергию, — говорит Евгения. — Было это летом 2015 года. Ну а 3 июля 2019-го состоялась первая игра в Оcиповичах. Дебют оказался успешным: 30 участников и масса положительных отзывов. Сейчас «бои» проводятся каждые выходные.

Над названием клуба мы с супругом Алексеем думали долго. Наиболее точно передающим наше понимание игры показалось имя скандинавского бога грома — Тора…

— Как организуется игра в лазертаг?

— Наш лазертаг мобильный, поэтому можно организовывать выезды на дни рождения, свадьбы, корпоративные праздники. Стационарное место проведения игр — здание ФСК «Олимпия», которое мы арендуем по мере необходимости. В среднем «бой» длится один-два часа с участием двух команд по 6 человек. Сценарий создается в зависимости от предпочтений игроков, но всегда основан на увлекательных квестах для детей и взрослых.

Наш клуб заботится о своей репутации. В первую очередь лазертаг — это отдых, спорт, игра, и на площадке не место любителям горячительных напитков.

— Родителей обычно интересует безопасность участников и возрастные ограничения…

— Лазертаг полностью безопасен, и участвовать в «боях» могут дети от трех лет. Хотя, конечно, малыши должны находиться под присмотром родителей.

В Беларуси эта игра относится к сфере развлечений, а в России считается отдельным видом спорта, имеет собственную федерацию и систему проведения открытых турниров для взрослых и детей. Очевидно, что потенциал игры высокий.

«TOR» готов к сотрудничеству с детскими садами, школами, оздоровительными лагерями, «взрослыми» организациями, для которых важно здоровье сотрудников и укрепление чувства товарищества в коллективе. Пробуйте — будет интересно!

Елена НАДЕЕВЕЦ.

e.nadeevec@gzt-akray.by