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МТС предупредил о «возможных перебоях в работе сервисов и услуг»

06.03.2020 13:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МТС на своем официальном сайте заявил о «возможных перебоях в работе некоторых сервисов и услуг».


Представители оператора говорят, что перебои возможны «с 21.00 9 марта по 18.00 10 марта в связи с проведением технических работ».

В это время будут недоступны:

  • добавление/удаление услуг;
  • оплата услуг;
  • блокировка/разблокировка номера;
  • смена тарифного плана;
  • тарификация услуг (в том числе в роуминге);
  • информация о балансе;
  • платежные сервисы: мобильное приложение МТС Деньги и сайт dengi.mts.by, а также возможны затруднения в работе карты МТС Деньги;
  • приложение Мой МТС и некоторые сервисы (МТС Music, МТС Книги, МТС Пресса и др.);
  • продажа оборудования в салонах связи.

Впрочем, в МТС обещают: совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом абоненты смогут в обычном режиме.

 
 
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Cовершать звонки и пользоваться мобильным интернетом абоненты смогут в обычном режиме.
 
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