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МТС предупредил о «возможных перебоях в работе сервисов и услуг»
Источник материала: Tut.by
МТС на своем официальном сайте
Представители оператора говорят, что перебои возможны «с 21.00 9 марта по 18.00 10 марта в связи с проведением технических работ».
В это время будут недоступны:
Впрочем, в МТС обещают: совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом абоненты смогут в обычном режиме.
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Cовершать звонки и пользоваться мобильным интернетом абоненты смогут в обычном режиме.
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