МТС предупредил о «возможных перебоях в работе сервисов и услуг»

Источник материала: Tut.by

МТС на своем официальном сайте заявил о «возможных перебоях в работе некоторых сервисов и услуг».





Представители оператора говорят, что перебои возможны «с 21.00 9 марта по 18.00 10 марта в связи с проведением технических работ».

В это время будут недоступны:

добавление/удаление услуг;

оплата услуг;

блокировка/разблокировка номера;

смена тарифного плана;

тарификация услуг (в том числе в роуминге);

информация о балансе;

платежные сервисы: мобильное приложение МТС Деньги и сайт dengi.mts.by, а также возможны затруднения в работе карты МТС Деньги;

приложение Мой МТС и некоторые сервисы (МТС Music, МТС Книги, МТС Пресса и др.);

продажа оборудования в салонах связи.

Впрочем, в МТС обещают: совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом абоненты смогут в обычном режиме.