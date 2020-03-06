Источник материала: Новости Волковыска

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 марта 2020 года, по предварительным данным, составили 8 804,9 млн долларов США в эквиваленте. Об этом сегодня сообщил Нацбанк.

За февраль ЗВР снизились на 438,2 млн, или на 4,7 процента. Напомним, в январе они также уменьшились – на 150,4 млн, или на 1,6 процента. То есть, за два месяца с начала года произошло падение уровня на 588,6 млн.

Нацбанк объясняет снижение ЗВР в основном плановым погашением внутренних и внешних обязательств на сумму более 383 млн долларов, а также продажей валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

В настоящий момент, по предварительным данным, резервы включают в себя: активы в иностранной валюте – 5 732,4 млн долларов, монетарное золото – 2 561,6 млн, специальные права заимствования – 508,6 млн, прочие активы – 2,1 млн.

Как известно, в соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год, на 1 января 2021-го ЗВР должны составить не менее 7,3 млрд долларов США.