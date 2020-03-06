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За комфорт психологический! В Ивьевском я/с-НШ прошел месячник психологического здоровья

06.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Психологический комфорт в учреждении образования – важнейшее условие эффективности обучения и воспитания, саморазвития и самореализации каждого, кто переступает порог образовательного учреждения, будь то взрослый или ребенок.

За комфорт психологический! В Ивьевском я/с-НШ прошел месячник психологического здоровья

За комфорт психологический! В Ивьевском я/с-НШ прошел месячник психологического здоровья

При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.

В период февраля в Ивьевском я/с-НШ прошел месячник психологического здоровья под девизом «Пусть в твоей жизни не будет черных полос!».

На протяжении всего месяца утренний настрой на учебу задавала красивая инструментальная музыка, которая звучала в фойе учреждения. С учащимися проводились различные акции и мероприятия, среди которых самими оригинальными и интересными оказались: рисование на световом планшете, школьный забор «Здоровый образ жизни – это…», «Если бы я был директором школы…», «Радуга настроения», «Счастье – это…», диалог «Живи на позитиве!».

Психологическая акция «Стена мечтаний», стала настоящим праздником для учащихся. Ребята смогли не просто помечтать, но и поделиться своим чем-то сокровенным друг с другом.

Итог всему – положительные эмоции, улыбки на лицах, искорки в глазах, а это мечта и явь нашего учреждения!

М. УСС, педагог-психолог Ивьевского я/с-НШ.

                                     

 
 
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Психологический комфорт в учреждении образования – важнейшее условие эффективности обучения и воспитания, саморазвития и самореализации...
 
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