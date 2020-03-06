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Сезонные напоминания осиповичских экологов

06.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие осуществлять заготовку дикорастущих растений предоставляют в райисполком заявление (по форме, согласно приложению 2 к Постановлению Совмина РБ от 4 октября 2011 г. № 1320) до 15 марта.

В местный исполнительный и распорядительный орган по месту планируемого осуществления деятельности по закупке дикорастущих растений направляется  уведомление (по форме согласно приложению 3 к Постановлению Совмина РБ от 4 октября 2011 г. № 1320).

***

Сбор березового сока разрешается только на участках, определяемых юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство.

Запрещен сбор древесных соков:

— в рекреационно-оздоровительных лесах;

— в городских лесах;

— в лесах, расположенных в границах 1 и 2 поясов зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения;

— в полосе отвода шириной 100 метров в обе стороны от крайнего железнодорожного пути общего пользования и от оси республиканской автомобильной дороги;

— в населенных пунктах;

— в дендрологических парках, ботанических садах;

— в переданных в установленном порядке под охрану местах обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных и редких биотопах;

— в границах зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей;

— на территории курортов и организаций здравоохранения, в границах округов санитарной охраны курортов;

— в местах массового отдыха населения.

За нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки, а также отсутствие разрешительных документов, когда их получение обязательно, предусмотрена ответственность по статье 15.26 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере от  до 500 базовых величин.

Сезонные напоминания осиповичских экологов

Осиповичская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

 
 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие осуществлять заготовку дикорастущих растений предоставляют в райисполком заявление (по форме,...
 
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