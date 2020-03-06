Milavitsa: мужчины любят дарить любимым женщинам нижнее белье на 8 марта

Источник материала: Ежедневник

По данным СП ЗАО «Милавица», к 8 марта количество приобретаемых подарочных сертификатов Milavitsa увеличивается в 6 раз. Это свидетельствует о том, что мужчины любят дарить своим женщинам красивое белье.

Как отметила маркетолог СП ЗАО «Милавица» Дарья Лозовик, белье мужчины любят дарить своим женщинам и по другим праздникам. Однако, судя по продажам, 8 марта является безусловным лидером.

Так, например, на последний Новый год продажи подарочных сертификатов на белье Milavitsa увеличились 3 раза в сравнении с обычными днями, а на последний праздник 8 марта продажи сертификатов увеличились в 6 раз. При этом отмечается устойчивая тенденция увеличения мужского спроса от года к году, что свидетельствует о том, что белорусские мужчины становятся более смелыми и раскрепощенными. Более того, 8 марта является единственным праздником, когда мужчины осмеливаются не просто на покупку подарочного сертификата, а на выбор белья вместе со своими женщинами, получая от этого процесса совместное эстетическое удовольствие.

По мнению Дарьи Лозовик, на нынешний праздник 8 марта можно ожидать, что продажи подарочных сертификатов еще больше возрастут. Тем более, что в магазинах партнеров в период с 6 по 8 марта действует скидка 10% на все изделия. А для держателей дисконтных карт – дополнительная скидка 8% (индивидуально от процента накопления 10-18%). (Акция не действует в магазине Дезира по адресу ул. Ульяновская, 41, в фирменных секциях ЦУМа, Универмага Беларусь, в секциях нижнего женского белья ГУМа, ТД «На Немиге» и ТЦ «Кирмаш»).

Интересно, что подарочные сертификаты Milavitsa мужчины покупают не только для своих любимых женщин. Их приобретают для коллег в организации, в качестве корпоративного подарка к празднику 8 марта.

Дизайнеры СП ЗАО «Милавица» отмечают, что в качестве подарка любимым женщинам наилучшим выбором будет серия «Изящный реверанс», дизайн которой отразил в себе изящность, красоту и утонченность.

Для молодых девушек лучшим выбором станет серия «Реванш», создающая образ сильной, независимой, современной девушки. Кружево и кружевное полотно имитируют чешую и кожу рептилий, а декоративные тесьмы и выточки в сочетании с черным цветом как нельзя лучше отражают глубину и силу характера. Также для молодых, склонных к экспериментам девушек подойдет серия «Эмансипе». Это будет несомненный хит сезона.

В качестве корпоративного подарка к 8 марта лучшим выбором станет серия «Energy» линейки «Accent». Это яркий представитель стиля спорт-шик. Серия не оставит равнодушными тех, кто открыт к экспериментам и новым победам.

Но это только советы. Дарья Лозовик отмечает, что подарочные карты тем и хороши, что позволяют каждой женщине сделать свой, сугубо индивидуальный выбор. Причем, этот выбор женщине будет сделать очень непросто, так как «Милавица» предлагает более 200 различных моделей белья.