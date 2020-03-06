ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Вьетнаме показали кладбище самолетов, поставленных из СССР и Чехословакии

06.03.2020 15:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Десятки истребителей МиГ-21 и учебно-боевых самолетов L-39 Albatros во Вьетнаме ожидают утилизации. Соответствующий снимок кладбища металлического лома вблизи авиабазы Дананг пользователь AnnQuann опубликовал в Twitter. Об этом пишет Lenta.ru.

«Списанные истребители-перехватчики МиГ-21 и учебно-тренировочные самолеты L-39 ВВС [Военно-воздушных сил] Вьетнама ждут утилизации на запчасти в складском помещении по периметру авиабазы Дананг», — говорится в сообщении.

Согласно открытым источникам, ВВС Вьетнама располагают менее 30 советских МиГ-21 и менее 20 чехословацких L-39 Albatros.

В октябре 2018 года автор американского издания The Drive Тайлер Роговей прокомментировал ролик, выложенный на Facebook Министерством национальной обороны Румынии. По его словам, маневры румынского легкого истребителя МиГ-21 Lancer напоминают, насколько в реальности распространены приемы «рычага и штурвала» (по названию написанной летчиком Вольфгангом Лангевичем популярной книги по управлению самолетами) в деле «бойцов Калашникова».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
За комфорт психологический! В Ивьевском я/с-НШ прошел месячник психологического здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика