Во Вьетнаме показали кладбище самолетов, поставленных из СССР и Чехословакии

Десятки истребителей МиГ-21 и учебно-боевых самолетов L-39 Albatros во Вьетнаме ожидают утилизации. Соответствующий снимок кладбища металлического лома вблизи авиабазы Дананг пользователь AnnQuann опубликовал в Twitter. Об этом пишет Lenta.ru.

The final resting place of legacies.