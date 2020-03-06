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Помните звездный «Манчестер Юнайтед» конца 90-х? Показываем, как сейчас выглядят лидеры той команды
Источник материала: Tut.by
В 1999 году «Манчестер Юнайтед» единственный раз в истории совершил требл, выиграв чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Кубок Англии. С 1 января и вплоть до окончания сезона команда Алекса Фергюсона не проиграла ни одного матча, а в финале ЛЧ вырвала победу у «Баварии», забив два гола в компенсированное судьей время. SPORT.TUT.BY показывает, как сейчас выглядят лидеры легендарной команды.
К слову, по ходу сезона в «МЮ» верили далеко не все.
Фото: Reuters, официальный сайт «Манчестер Юнайтед», личные страницы в Instagram
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В 1999 году «Манчестер Юнайтед» единственный раз в истории совершил требл, выиграв чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Кубок Англии. SPORT.TUT.BY показывает, как сейчас...
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