Помните звездный «Манчестер Юнайтед» конца 90-х? Показываем, как сейчас выглядят лидеры той команды

Источник материала: Tut.by

В 1999 году «Манчестер Юнайтед» единственный раз в истории совершил требл, выиграв чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Кубок Англии. С 1 января и вплоть до окончания сезона команда Алекса Фергюсона не проиграла ни одного матча, а в финале ЛЧ вырвала победу у «Баварии», забив два гола в компенсированное судьей время. SPORT.TUT.BY показывает, как сейчас выглядят лидеры легендарной команды.

К слову, по ходу сезона в «МЮ» верили далеко не все.

Фото: Reuters, официальный сайт «Манчестер Юнайтед», личные страницы в Instagram