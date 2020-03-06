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В Гродно Citroen лег на крышу после столкновения с минивэном

06.03.2020 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два автомобиля столкнулись в Гродно, один из них опрокинулся на крышу, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла днем 6 марта на пересечении проспекта Купалы с улицей Пестрака. По предварительной информации, 33-летняя водитель Citroen C3 выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Citroen Evasion. От удара первый автомобиль перевернулся.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ей потребовалась помощь медиков. От более серьезных травм водителя спасли ремни безопасности.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла днем 6 марта на пересечении проспекта Купалы с улицей Пестрака.
 
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