В Гродно Citroen лег на крышу после столкновения с минивэном

Источник материала: Tut.by

Два автомобиля столкнулись в Гродно, один из них опрокинулся на крышу, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла днем 6 марта на пересечении проспекта Купалы с улицей Пестрака. По предварительной информации, 33-летняя водитель Citroen C3 выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Citroen Evasion. От удара первый автомобиль перевернулся.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ей потребовалась помощь медиков. От более серьезных травм водителя спасли ремни безопасности.