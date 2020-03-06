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Компания Blitz Team ответила на потерю прав на использование слова Blitz в Евросоюзе
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе Wargaming
Напомним, что в декабре Wargaming
От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов). Однако команда Blitz Team с этим не согласна. Подробнее о доводах двух сторон можно прочесть
На прошлой неделе, 28 февраля, компания Wargaming
Сегодня компания BlitzTeam направила в 42.TUT.BY
— Из этих кипрских документов мы узнали следующее — Wargaming зарегистрировал на себя название нашей единственной игры — BATTLE PRIME, — говорится в пресс-релизе.
— Удивительная вещь. Кипрский орган по регистрации товарных знаков сработал оперативнее чем белорусский, хотя мы раньше подали заявку. Мы остались без товарного знака в ЕС на нашу единственную игру, в которую вложили все свои средства. Ждем новых исков на Кипре — о незаконном использовании BATTLE PRIME, — говорится в заявлении. — Еще ничего не доказано в судах, а Wargaming уже пишет в СМИ, что столкнулся с недобросовестными действиями с нашей стороны и нарушением своих прав. Мы хотим, чтобы люди знали правду. Крепостное право давно отменили, никаких иных прав Wargaming мы не нарушили.
При этом компания считает, что название их фирмы «нарушает права Wargaming не более, чем названия игр всех других известнейших студий, которые спокойно издаются в AppStore», например, BINGO BLITZ от Playtika Ltd или Disney Emoji BLITZ от Disney.
Что говорит адвокат ответчика
Адвокат Денис Алейников, который возглавляет юридическую защиту Blitz Team и ряда бывших работников Wargaming, также подготовил комментарий для белорусских СМИ.
— Окружным Судом Никосии вынесен промежуточным приказ — мера по обеспечению иска, если проводить параллель с нашим законодательством. Этот промежуточный приказ был принят в отсутствие «БлицТим» и его законных представителей на Кипре. Согласно процессуальным нормам Кипра, такая процедура допускается только в случаях, когда существует срочная необходимость защитить и обеспечить интересы заявителя. ООО «БлицТим» осуществляет деятельность с 2018 года. При таких обстоятельствах пока не представляется понятным, в чем была срочность и зачем запрашивалась такая радикальная обеспечительная мера у суда. Принимая во внимание последствия, возникшие в настоящее время, ООО «БлицТим» будет вынуждено обжаловать этот судебный акт в установленном порядке, — утверждает он.
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На прошлой неделе Wargaming сообщил, что согласно постановлению суда Никосии, Кипр, компании «БлицТим» запретили использовать слово «Blitz» на территории стран...
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