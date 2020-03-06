Компания Blitz Team ответила на потерю прав на использование слова Blitz в Евросоюзе

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Wargaming сообщил , что согласно постановлению суда Никосии, Кипр, компании «БлицТим» запретили использовать слово «Blitz» на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр. Но компания BlitzTeam с этим не согласна и планирует обжаловать судебный акт.



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Напомним, что в декабре Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. Они ранее трудились в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine.

От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов). Однако команда Blitz Team с этим не согласна. Подробнее о доводах двух сторон можно прочесть здесь .

На прошлой неделе, 28 февраля, компания Wargaming представила свою официальную позицию «по искам, связанным с нарушением прав на интеллектуальную собственность». В письме сообщалось: «На сегодняшний день вынесены постановления суда Никосии, Кипр, по иску компании Wargaming к OOO «БлицТим»: ответчику запрещено неавторизованное использование слова «Blitz», в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений Blitz Team, Blitz Engine, и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр. Указанные постановления суда вступили в силу и подлежат немедленному исполнению ответчиком. Об этом судебном запрете будут уведомлены платформы Google Play и App Store, на которых размещены продукты ООО «БлицТим».

Сегодня компания BlitzTeam направила в 42.TUT.BY пресс-релиз , где сообщила: на этой неделе Apple проинформировала их, что по требованию Wargaming вынуждена приостановить распространение игры BATTLE PRIME в странах Европейского Союза. Также, как утверждает команда, о суде на Кипре она узнала из пресс-релиза Wargaming, а затем получила по e-mail постановление кипрского суда и заявление Wargaming — 48 документов со всеми приложениями (это около 280 страниц на греческом и английском языках).

— Из этих кипрских документов мы узнали следующее — Wargaming зарегистрировал на себя название нашей единственной игры — BATTLE PRIME, — говорится в пресс-релизе.

Команда BlitzTeam подала в НЦИС Беларуси заявку на регистрацию товарного знака BATTLE PRIME 24 мая 2019 года (номер заявки 20 191 204, можно посмотреть здесь ). Wargaming.net Limited как резидент Кипра, то есть, государства-члена ЕС, 13 июня 2019 года подало подало заявку на регистрацию товарного знака BATTLE PRIME в Европейский офис по интеллектуальной собственности (EUIPO). Регистрация товарного знака BATTLE PRIME для Wargaming.net Limited на территории ЕС была получена 5 ноября 2019 года. При этом команда BlitzTeam утверждает, что получила регистрацию BATTLE PRIME для своей компании в НЦИС Беларуси 21 января. Информация пока не появилась в базе НЦИС, но у сотрудников «есть бумажное свидетельство о регистрации».

— Удивительная вещь. Кипрский орган по регистрации товарных знаков сработал оперативнее чем белорусский, хотя мы раньше подали заявку. Мы остались без товарного знака в ЕС на нашу единственную игру, в которую вложили все свои средства. Ждем новых исков на Кипре — о незаконном использовании BATTLE PRIME, — говорится в заявлении. — Еще ничего не доказано в судах, а Wargaming уже пишет в СМИ, что столкнулся с недобросовестными действиями с нашей стороны и нарушением своих прав. Мы хотим, чтобы люди знали правду. Крепостное право давно отменили, никаких иных прав Wargaming мы не нарушили.

При этом компания считает, что название их фирмы «нарушает права Wargaming не более, чем названия игр всех других известнейших студий, которые спокойно издаются в AppStore», например, BINGO BLITZ от Playtika Ltd или Disney Emoji BLITZ от Disney.

Что говорит адвокат ответчика

Адвокат Денис Алейников, который возглавляет юридическую защиту Blitz Team и ряда бывших работников Wargaming, также подготовил комментарий для белорусских СМИ.

— Окружным Судом Никосии вынесен промежуточным приказ — мера по обеспечению иска, если проводить параллель с нашим законодательством. Этот промежуточный приказ был принят в отсутствие «БлицТим» и его законных представителей на Кипре. Согласно процессуальным нормам Кипра, такая процедура допускается только в случаях, когда существует срочная необходимость защитить и обеспечить интересы заявителя. ООО «БлицТим» осуществляет деятельность с 2018 года. При таких обстоятельствах пока не представляется понятным, в чем была срочность и зачем запрашивалась такая радикальная обеспечительная мера у суда. Принимая во внимание последствия, возникшие в настоящее время, ООО «БлицТим» будет вынуждено обжаловать этот судебный акт в установленном порядке, — утверждает он.