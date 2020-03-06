Курс евро преодолел отметку в 2,5 рубля. Что происходит на валютном рынке?

Источник материала: Tut.by

На последних торгах евро укрепился больше чем на 1% по отношению к белорусскому рублю. А за последние две недели рост составил около 10%. Но в целом белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился больше чем на 0,5% по отношению к валютной корзине. FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, почему так стремительно растет евро и почему белорусский рубль не укрепляется, если доллар почти ко всем основным мировым валютам падает.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что причина укрепления евро к белорусскому рублю кроется в падении доллара и российского рубля.

— Евро растет относительно доллара. Но на самом деле это не евро растет, а доллар падает. Причем падает он достаточно интенсивно практически ко всем мировым валютам — к евро, британскому фунту, швейцарскому франку, японской иене, — перечисляет аналитик. — Сегодня евро к доллару обновил максимумы с начала июля прошлого года. Если смотреть на индекс доллара, который учитывает его котировки к валютам шести стран-основных торговых партнеров США, то сегодня он опустился до уровня марта прошлого года.

По словам Вадима Иосуба, причина этого кроется в политике Федеральной резервной системы США. С начала этого года и по вторую половину февраля доллар усиленно рос.

— В мире была паника по поводу коронавируса, доллар играл классическую роль валюты-убежища. На фоне коронавируса и замедления экономик, падения фондовых рынков все покупали американский доллар как одну из самых надежных валют. Но во второй половине февраля на рынке возникли ожидания, что ФРС будет снижать процентную ставку, — продолжает эксперт.

Как поясняет аналитик, в мире процентные ставки по валютам — это самые основные драйверы, самые основные факторы их изменения. То есть процентная ставка по какой-то валюте растет — это при прочих равных условиях повод для укрепления валюты. Процентная ставка падает, или еще не падает, но ожидается, что она будет падать — это при прочих равных условиях мощный фактор падения валюты.

— Во второй половине февраля сформировались ожидания, что ставка по доллару будет снижаться, все ожидали заседания ФРС 18 марта. Но ФРС превзошел ожидания впервые со времен кризиса 2008 года и провел досрочное заседание и досрочно снизил ставку, — рассказывает Вадим Иосуб. — При этом у рынков есть полная уверенность, что ставка по доллару в течение года будет снижаться. Именно это объясняет резкое снижение доллара, которое продолжается.

«То, что на сегодняшних торгах доллар вырос немножко, а евро сильно, это объясняется именно падением доллара во всем мире», отмечает эксперт.

Тогда возникает вопрос, почему доллар во всем мире падает, а в Беларуси растет? По словам аналитика, здесь свою роль играет российский рубль.

— Доллар падает ко всем валютам в мире, а российский рубль падает еще сильнее. Это связано с ценами на нефть, — говорит Вадим Иосуб. — Вчера страны ОПЕК обсуждали снижение добычи нефти на миллион баррелей в сутки. Но это при условии, что страны не входящие в ОПЕК, в первую очередь Россия, снизят добычу на 500 баррелей в сутки.

По информации на вчерашний день Россия на это не согласилась. Но сегодня переговоры продолжаются. Пока нефть продолжает падать. Сейчас она снизилась до 48 долларов за баррель марки Brent и торгуется на минимальных уровнях с июля 2017 года, то есть почти на трехлетних минимумах. Российский рубль падает, доллар к российскому рублю рос до 68 рублей за доллар — это уровень самого начала января прошлого года.

Вырисовывается такая картина: евро растет в мире, доллар падает в мире, а российский рубль снижается к падающему доллару. При такой внешней ситуации мы получили то, что было сегодня на торгах. Доллар незначительно вырос, евро значительно — больше чем на 1%, а российский рубль рухнул еще сильнее — почти на 1,6%.

— Что интересно, валютная корзина сегодня подешевела более чем на 0,5%. То есть в целом белорусский рубль за сегодня даже укрепился, — говорит Вадим Иосуб. — Вся эта разнообразная динамика, которую мы наблюдаем на торгах на белорусской бирже — это исключительно внешняя история — это то, что происходит на валютных рынках, то, что происходит со ставкой ФРС США, с нефтью. Все это таким образом отражается на наших курсах.