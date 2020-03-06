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В работе ЕРИП произошли сбои, не получается оплатить товары и услуги

06.03.2020 17:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В работе ЕРИП 6 марта, во второй половине дня, возникли сбои. Пользователи сообщают, что им не удается через систему провести оплату товаров и услуг. При попытке совершить платеж выдается сообщение о том, что «не удалось завершить операцию, повторите попытку позже».


В контакт-центре ЕРИП сообщили, что специалисты занимаются устранением неполадок, однако точные сроки окончания работ и восстановления работы системы пока неизвестны. В контакт-центре порекомендовали попытаться совершить платеж позднее. 

 

 
 
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В работе ЕРИП 6 марта, во второй половине дня, возникли сбои. Пользователи сообщают, что им не удается через систему провести оплату товаров и услуг. При попытке...
 
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