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В работе ЕРИП произошли сбои, не получается оплатить товары и услуги
Источник материала: Tut.by
В работе ЕРИП 6 марта, во второй половине дня, возникли сбои. Пользователи сообщают, что им не удается через систему провести оплату товаров и услуг. При попытке совершить платеж выдается сообщение о том, что «не удалось завершить операцию, повторите попытку позже».
В контакт-центре ЕРИП сообщили, что специалисты занимаются устранением неполадок, однако точные сроки окончания работ и восстановления работы системы пока неизвестны. В контакт-центре порекомендовали попытаться совершить платеж позднее.
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В работе ЕРИП 6 марта, во второй половине дня, возникли сбои. Пользователи сообщают, что им не удается через систему провести оплату товаров и услуг. При попытке...
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