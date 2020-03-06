Назначение на должность заместителя председателя Ивьевского районного исполнительного комитета

Источник материала: Ивьевский край





Распоряжением председателя Ивьевского райисполкома с 5 марта 2020 г. на должность заместителя председателя Ивьевского районного исполнительного комитета назначен Виктор Викторович Жамойта.

Факты биографии:

Родился 05.12.1979 года в д. Бабинск Ивьевского района. Закончил в 1999 году Лидское педучилище, в 2010 г. - государственное учреждение высшего профессионального образования "Белорусско-российский университет" по специальности “промышленное и гражданское строительство”.

Трудовую биографию начал в 2001 году учителем начальных классов Лелюкинской средней общеобразовательной школы, работал в ней по 2008 год. В 2008-2010 годах трудился плотником-бетонщиком строительного управления 133 ОАО строительно-монтажного треста № 19 г. Лиды, в 2010-2011 гг. - мастером коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем "Ивьевское ПМС", в 2011-2013 гг. - мастером строительных и монтажных работ, прорабом, начальником участка унитарного предприятия "Лидская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна -72". В 2013-2014 гг. - директор филиала унитарного предприятия "Лидская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна -72" (в декабре 2014 г. реорганизована в филиал "Лидская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна -72" ОАО "Гроднооблсельстрой". В 2014-2016 гг. - начальник данного участка.

В 2016-2017 гг. - главный инженер Ивьевского филиала Гродненского областного потребительского общества Гродненской области. В 2017-2020 гг. - производитель работ ООО "Вега", г. Лида Гродненской области.