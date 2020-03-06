Эксперты поделились лайфхаками по покупке цветов

Источник материала: Новости Волковыска

В преддверии 8 Марта многие задумываются о покупке красивого букета. Цветы простоят дольше, если не забывать о простых правилах при их покупке. Главное — полураскрытые бутоны и упругие стебли.

Рекомендации по выбору цветов дали специалисты Роскачества , опубликовав их на сайте организации.

Предпочтение лучше всего отдать полураспустившимся цветам с бутонами. Хорошо, если раскрытые цветы идут вперемешку с нераспустившимся. Здесь только стоит обратить внимание на тычинки первых — на них не должно быть пыльцы. Если же бутон слегка пожелтел, то он уже не распустится.

Гладкие, упругие и правильной формы бутоны говорят в пользу цветов. Не стоит брать тюльпаны, которые стянуты резинкой, или закрепленные у основания липкой лентой герберы.





Покупая розы, лучше проверить, твердый ли бутон у основания. Попробуйте аккуратно отогнуть в сторону лепесток: если цветы свежие, то он сразу же вернется в исходное положение. На свежесть указывает и легкий «скрип», когда бутон слегка сжимают снизу.

Индикатором свежести являются и цветочные стебли — упругие, мясистые, без внешних повреждений и пятен. Если взять цветок за кончик стебля, то он не должен наклоняться. Эксперты заметили, что дольше жить будет букет с прямыми стеблями: по ним влаге проще добраться к бутонам.

Перепады температур на цветы действуют плохо, поэтому их не стоит сразу же ставить в воду. Лучше дать букету привыкнуть — подержать в подъезде или коридоре несколько минут. Потом концы стеблей обрезают на два-три сантиметра под струей воды, обрывают нижние листья и ставят цветы в вазу.

Прохладную воду любят розы и лилии, тюльпанам нужна ледяная, а герберам — теплая. В горячую можно поставить сирень и хризантемы.

Продлить свежесть цветов в воде помогут специальные порошки. Розам, тюльпанам, гвоздикам и хризантемам можно добавить две ложки сахара. Иногда в вазу, где стоят розы, высыпают измельченную таблетку аспирина.

Спустя три дня стебли снова моют, подрезают, споласкивают вазу и наливают новую воду. Ставить букет лучше вдали от сквозняков и прямых солнечных лучей.