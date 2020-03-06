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Дизайнер переделала старую минскую «двушку» в функциональную «трешку». Вот результат

06.03.2020 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Квартира, которую мы показываем сегодня, — проект дизайн-студии IQ House. Из старой небольшой «двушки», доставшейся хозяевам по наследству от бабушки, дизайнеру Алене Астровской удалось сделать современное, комфортное и функциональное жилье для семьи из трех человек. CityDog.by показывает, что получилось.


Планировка

Изначально квартира представляла собой стандартную «панельку» с двумя раздельными небольшими комнатами и маленькой кухней. В результате перепланировки получилась «условная трешка» с отдельными спальными местами для родителей и подрастающего ребенка, общее пространство из объединенных кухни и гостиной и даже небольшая кладовая для хранения вещей.


Прихожая

— В квартире только три окна, поэтому сделать две полноценные спальни для ребенка и родителей не было возможности, — рассказывает Алена. — При этом хозяева хотели спать на кровати, а не на диване. Поэтому для них была создана спальная зона за стеклянной перегородкой. Ребенку досталась отдельная просторная комната.


Гостиная и кухня

По словам дизайнера, семья любит собираться с друзьями, играть в настольные игры и весело проводить время, поэтому важно было организовать в квартире общее пространство для приема гостей.


— Ключевым местом в этом пространстве стала барная стойка, — отмечает Алена. — За ней можно удобно расположиться со всех сторон. Дополнительно мы поставили раскладывающийся обеденный стол, который нашли в IKEA, но хозяева говорят, что практически им не пользуются. За барной стойкой оказалось удобнее всего.


— Когда проектируется маленькое пространство, нужно задействовать каждый сантиметр. Поэтому практически всю мебель мы делали на заказ — готовые решения часто не подходят.

Стенка в зоне ТВ, кухонные шкафчики, стулья за барной стойкой, диван — все заказывали у белорусского производителя. Только кресло купили в IKEA.



Бытует мнение, что если делать на заказ, то априори получится очень дорого. Но на самом деле это далеко не так. Если заказывать какие-то предметы мебели в индивидуальном порядке, всегда можно варьировать размеры, материалы — и часто получается даже дешевле.

— Заказчица очень любит синий цвет, и одним из ее пожеланий было максимальное использование всех его оттенков в интерьере. Поэтому синий присутствует в каждой комнате — даже в санузле.



Спальное место для родителей

— Любимое хобби заказчика — литература. У него большая коллекция книг, и для нее мы выделили вместительный шкаф в прихожей, все полки в котором были рассчитаны под размеры конкретных изданий.


В связи с этим оставался открытым вопрос с местами для хранения вещей. Поэтому спальное место было решено приподнять на подиум, а внизу сделать дополнительные выдвижные ящики.


Спальный «комплект» (кровать и боковые шкафчики), также делали на заказ у белорусских мебельщиков. Раздвижную перегородку изготовили из черного металла и стекла. Сразу за ней повесили плотную штору, позволяющую хозяевам отделить свое пространство от общей зоны кухни и гостиной.

Санузел

Изначально санузел был раздельным, но в результате перепланировки маленькие комнатки ванной и туалета объединили в одно довольно просторное и светлое помещение.



В углу — большой шкаф со стиральной машиной и полками. Шкафчики со столешницей из кварцевого камня делали на заказ. Плитку использовали испанскую.


Детская

— Семья много путешествует, поэтому в детской мы предложили сделать карту мира, на которой можно было бы отмечать посещенные страны. Идея заказчикам понравилась, но им не нравились готовые решения — хотелось что-то оригинальное, свое.



Поэтому карту мы заказывали у художника, который вручную нарисовал ее над кроватью. Теперь это такая оригинальная фишка детской комнаты, которая нравится всем гостям.

Всю мебель для детской (кровать, шкафы, стол) заказывали у белорусских мебельщиков по индивидуальным эскизам. Более мелкий декор покупали в IKEA.


Рабочая зона выделена синим цветом, который заходит и на потолок.

— Комната достаточно большая, поэтому мы решили визуально ее зонировать — получилось интересно, — поясняет Алена.

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Теги: Минск
 
 
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