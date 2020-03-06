Смотрите шире. Как перестать страдать по поводу и без

Источник материала: Ежедневник

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Для этого нужно избавиться от зацикленности на себе и смотреть на мир шире.

Это советует писатель и психолог Лео Бабаута:

Большую часть времени мы погружены в то, что можно назвать «мелочным мышлением»: маленький мирок заботы о себе, желания получать то, что мы хотим, и избегать того, чего не хотим.

В этом причина наших страданий — мы постоянно отвлекаемся, откладываем дела на потом, беспокоимся и боимся, переживаем о том, что люди о нас подумают, о том, что мы упускаем, о том, как кто-то нас обидел — и так далее.

Мы попали в ловушку постоянного беспокойства о себе. И это приводит к стрессу, гневу, обиде, переживаниям, страху, беспокойству и отвлечению.

Противоядие этому — масштабное мышление, которое охватывает больше, чем ограниченный взгляд, на котором мы обычно застреваем.

Что такое масштабное мышление? Оно открывает что-то большее, чем забота о себе, оно открывает свежесть момента.

Представьте человека, которому кто-то из его семьи сказал что-то оскорбительное. Он сразу же оказывается в своем мелочном мирке, думая о том, что не заслуживает такого обращения, что он хороший человек, а тот другой никогда не считается с окружающими. Он переживает о себе, и мир его очень маленький и ограниченный.

Что, если вместо этого человек отбросил бы переживания о себе и открыл свое сознание чему-то более широкому, чем он сам? Если пережить этот момент созерцательно, все вдруг становится открытым и масштабным. Можно расслабиться в этой открытости. Можно заметить, что тот другой человек, которого вы любите, тоже как-то страдает. И тогда вы начинаете сострадать ему и чувствовать любовь к тому человеку и к этому моменту.

В этом разница между мелким, ограниченным мышлением, полным страданий, и пространным мышлением, открытым, свежим, неограниченным и полным любви.

Можете не верить мне на слово. Вот три метода, помогающих превратить свое мышление из мелочного в масштабное.

Практика 1: Медитация, снижающая эго

Отличный способ начать — заняться медитацией, раскрывая сознание и стирая границы между вами и всем остальным.

Идея состоит в том, что мы практикуем погружение в расслабленное, открытое сознание, а затем начинаем ослаблять границы, которые есть между нами и всем, что нас окружает. Мы отбрасываем созданную нами конструкцию, которую называем собой, и тогда появляется только ощущение, только чистый опыт.

Это возвращение к целостности. Это прекрасная практика.

Практика 2: Радикальное незнание

Большую часть времени мы ведем себя так, как будто мы точно знаем, как обстоят дела. Мы не уделяем слишком много внимания текущему моменту, потому что скучно обращать внимание на дыхание, телесные ощущения, ощущения всего, что нас окружает, потому что мы уже все знаем об этом!

Но на самом деле каждый момент — совершенно свежий, полностью открытый, полный новых возможностей для изучения.

Когда мы поддаемся мелочному сознанию, у нас узкий, ограниченный взгляд на мир. И это твердая точка зрения — я знаю, чего хочу, и я просто хочу получить это. Я знаю, что мне не нравится, и хочу этого избежать. Это твердая уверенность фундаментализма.

Практика радикального незнания заключается в том, чтобы вести себя так, будто вы никогда не испытывали этого раньше. Все абсолютно новое для вас, без предубеждений или ярлыков.

Вы оглядываетесь вокруг, как будто никогда не видели ничего подобного. Все это свежо, удивительно, захватывающе. Нет названий для чего-либо, только чистый опыт.

Попробуйте прогуляться несколько минут и посмотрите, что вокруг. Будьте открыты и любопытны.

Так мы становимся намного более открытыми для огромного опыта. Нет «Я хочу это» или «Я не хочу это». Есть только «опыт, который я испытываю сейчас».

Это чистое безграничное сознание, и оно обширно.

Практика 3: Посвятить себя другим

Когда я замечаю, что впадаю в ограниченное мышление, я стараюсь думать о других людях, помимо себя.

Этот человек невнимателен, потому что он страдает.

Люди, которых я люблю, важнее моего дискомфорта.

Любовь, которую я испытываю к своей семье, намного больше, чем мои маленькие желания.

Раскрывая себя любви, которую я испытываю к другим, я переступаю через мелочное мышление и открываюсь. Каково это — полностью посвятить себя другим людям? Это новый опыт, безграничный и обширный.

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