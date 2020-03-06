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Минувшая зима стала самой тёплой в Европе за последние 150 лет

06.03.2020 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рекорд побит. Минувшая зима стала самой теплой в Европе за последние 150 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводу пришли специалисты службы ЕС по изменению климата.

Минувшая зима стала самой тёплой в Европе за последние 150 лет

Средняя температура в период с декабря по февраль была на 3,5 градуса выше по сравнению со средним показателем для зимнего времени. Однако самым теплым месяцем стал январь. В этот период в некоторых районах от Норвегии до России температура была выше примерно на 6 градусов. Ученые считают, что причиной такой аномально теплой зимы стало глобальное потепление.

Минувшая зима стала самой тёплой в Европе за последние 150 лет

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Новости Беларуси. Рекорд побит. Минувшая зима стала самой теплой в Европе за последние 150 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому выводу пришли...
 
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