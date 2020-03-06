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Почему БМ-13 назвали «катюшей»? Самые неожиданные версии
Источник материала: СТВ
Во время Великой Отечественной установки БМ-13 были настолько засекречены, что командирам запрещалось отдавать привычные команды «пли», «огонь» или «залп». Вместо них использовались команды «пой» или «играй».
Вероника Гришкова, корреспондент:
Как вспоминал бывший сержант штабной роты 217 Андрей Сапронов, когда он увидел один из первых залпов БМ-13 (она стреляла с высокого берега Днепра), кто-то из солдат воскликнул: «Вот это песенка!» «Катюша!» – ответил Сапронов. Название прижилось.
Чуть позже фронтовики и вовсе переделали слова известной песни на шуточный лад. Практически у каждого полка была своя версия.
Это не единственная версия, почему БМ-13 могла стать «катюшей». Название также связывают с индексом «К» на корпусе миномета – так подписывались изделия завода имени Коминтерна.
Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):
Бойцы называли каждый залп «приветом от «катюши» – накатом. И надо сказать, фронтовики любили давать прозвища оружию. Например, гаубицу М-30 прозвали «матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 – «емелькой». Да и БМ-13 поначалу иногда именовали «Раисой Сергеевной», таким образом расшифровывая сокращение РС – реактивный снаряд.
Есть и другое мнение: мол, «катюша» пошло от маркировки самих снарядов – кумулятивный, артиллерийский, термитный, сокращено – «КАТ».
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Во время Великой Отечественной установки БМ-13 были настолько засекречены, что командирам запрещалось отдавать привычные команды «пли», «огонь» или «залп». Вместо...
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