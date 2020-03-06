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Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер и генеральские погоны военным

06.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Торжественная церемония состоялась 6 марта во Дворце Независимости.

Лукашенко отметил, что ему приятно вручать награды заслуженным гражданам страны. «Пожалуй, самая приятная президентская миссия – вручать награды заслуженным людям, быть среди тех, кто каждодневным трудом делает Беларусь сильнее и краше, а жизнь белорусов – безопаснее и богаче», – заявил глава республики.

Участниками церемонии стали более 30 человек. Это представители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот. Награды и почетные звания глава государства вручил, в частности, белорускам, которые имеют высокие достижения в области культуры, искусства, науки и педагогики. «Знаем и ценим ваш вклад в воспитание молодежи, сохранение духовного наследия и нравственных ценностей», – отметил Александр Лукашенко.

В заключении президент Беларуси поздравил мужчин с высокими наградами, а женщин – не только с наградами, но и с наступающим 8 Марта. Он пожелал всем счастья.



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Президент Беларуси отметил, что это самая приятная президентская миссия – вручать награды заслуженным людям.
 
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