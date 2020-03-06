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Лариса Гринько рассказала, в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву

06.03.2020 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Почему Лариса Гринько не вернётся на ТВ: «У нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось»

Лариса Гринько, телеведущая:
Как-то я услышала, как Пугачёва наставляла какую-то юную певицу. И она говорит: «Вы должны петь всем – волосы, глаза, лицо, всё тело, весь организм. Вы должны петь, чтобы Вас услышали». Так и диктор, «говорящая голова» – он должен так говорить, чтобы его услышали, чтобы его поняли. Потому что он формирует, влияет на общественное мнение.

Лариса Гринько рассказала, в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву

Также в интервью Лариса Гринько рассказала:

– что думает о блогерах и современной журналистике

– как сообщала зрителям о давке на Немиге и праздновании первого Дня независимости

– о самой запомнившейся героине программы – девушке без рук и ног

– о самых курьёзных ситуациях в прямом эфире

– почему женщины сегодня дадут фору мужчинам

Смотрите 8 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Лариса Гринько

 
 
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Почему Лариса Гринько не вернётся на ТВ: «У нас телевидение молодых. И смотреться...
 
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