C 10 марта в БНТУ возобновится учебный процесс

Как сообщил первый проректор БНТУ Георгий ВЕРШИНА, дистанционное обучение студентов вуза завершится 9 марта. Учебный процесс в университете вернется в обычный режим со вторника, 10 марта, передает « Минск-Новости ». Ранее сообщалось, что занятия в БНТУ отменили до 15 марта.

Напомним, аудиторные занятия в БНТУ отменили в связи с тем, что у одного из студентов вуза был обнаружен коронавирус. Студент вуза стал первым на территории Беларуси, у кого была обнаружена эта болезнь. После этого университет был переведен на дистанционное обучение.

Отметим, что по актуальным данным на 4 марта в Беларуси официально зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Четыре – в Минске, два – в Витебской области.