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C 10 марта в БНТУ возобновится учебный процесс
06.03.2020 18:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
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Как сообщил первый проректор БНТУ Георгий ВЕРШИНА, дистанционное обучение студентов вуза завершится 9 марта. Учебный процесс в университете вернется в обычный режим со вторника, 10 марта, передает «
Напомним, аудиторные занятия в БНТУ отменили в связи с тем, что у одного из студентов вуза был обнаружен коронавирус. Студент вуза стал первым на территории Беларуси, у кого была обнаружена эта болезнь. После этого университет был переведен на дистанционное обучение.
Отметим, что по актуальным данным на 4 марта в Беларуси официально зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Четыре – в Минске, два – в Витебской области.
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Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта.
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