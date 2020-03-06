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C 10 марта в БНТУ возобновится учебный процесс

06.03.2020 18:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 10 марта в БНТУ возобновится учебный процесс
Фото: / TUT.by

Как сообщил первый проректор БНТУ Георгий ВЕРШИНА, дистанционное обучение студентов вуза завершится 9 марта. Учебный процесс в университете вернется в обычный режим со вторника, 10 марта, передает «Минск-Новости». Ранее сообщалось, что занятия в БНТУ отменили до 15 марта.

C 10 марта в БНТУ возобновится учебный процесс До 15 марта – в БНТУ обучение по индивидуальному плану

Напомним, аудиторные занятия в БНТУ отменили в связи с тем, что у одного из студентов вуза был обнаружен коронавирус. Студент вуза стал первым на территории Беларуси, у кого была обнаружена эта болезнь. После этого университет был переведен на дистанционное обучение.

Отметим, что по актуальным данным на 4 марта в Беларуси официально зарегистрировано шесть случаев коронавируса. Четыре – в Минске, два – в Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Дистанционное обучение студентов БНТУ завершится 9 марта.
 
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