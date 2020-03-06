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Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Строительство нового металлопрокатного завода в Миорах завершат к 1 мая. Инвестиционный проект привлек в страну более 750 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производить здесь будут ультратонкую белую жесть. Это сырье для изготовления, например, консервных банок или закаточных крышек. Пока Беларусь закупает материал за границей. С запуском завода импорт будет прекращен. Но без проблем – как начать, так и завершить – инновационный проект не получается.
Миорский металлопрокатный завод, который и в строй еще не введен, уже называют проектом, опережающим будущее. Производить здесь будут листы белой жести. Той самой, в которую укладывают шпроты, закупоривают тушенку и даже заливают краску. Казалось бы, обычная тара. Но ежегодно белорусские производители покупают ее под 30 тысяч тонн за рубежом.
Анастасия Бут, корреспондент:
600 рабочих мест. Половина коллектива уже собрана. Антон, например, чтобы стоять у истоков прорывных технологий в металлургии, приехал из Новополоцка.
Антон Сергеев, мастер:
Объект возводят по Госпрограмме инновационного развития Беларуси. В первую очередь завод обеспечит отечественной продукцией внутренний рынок. Но это 30 тысяч тонн, а производить здесь будут в 8 раз больше.
Петр Шимукович, генеральный директор ООО «ММПЗ-групп»:
На 150 тысяч тонн белой жести уже заключены контракты. Пока без ответа остаются заявки еще на 800 тысяч тонн. Завод, который должны были построить к концу прошлого года, до сих пор не работает.
Максим Дино, руководитель монтажных и пусконаладочных работ:
Изначально недооценили грунты. В итоге здание росло не ввысь, а вглубь. Под заводом – 65 тысяч кубов бетона и сваи по 30 метров. В прямом смысле в землю пришлось закопать немало денег и сил. Конечно, это привело к удорожанию проекта (а он стоит 750 миллионов рублей). Появились и новые проблемы с растаможкой оборудования, финансированием. Их озвучили инвесторы во время встречи с главой Госконтроля Беларуси.
Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
Требование Госконтроля – начать пусконаладочные работы к маю. С решением текущих вопросов помогут. Инвесторы же, в свою очередь, обещают не только завершить строительство завода, но и социальную поддержку всему району: возведение новых жилых домов, кардиологического центра, санатория.
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Белая жесть. Почему новый завод в Миорах называют инновационным и какие проблемы возникли при его строительстве
Новости Беларуси. Строительство нового металлопрокатного завода в Миорах завершат к 1 мая. Инвестиционный проект привлек в страну более 750 миллионов рублей,...
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