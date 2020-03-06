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На два месяца раньше, чем планировали. Мост на Железнодорожной откроют 8 марта

06.03.2020 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще одним подарком к празднику, и не только женщинам, станет открытие путепровода на Железнодорожной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На два месяца раньше, чем планировали. Мост на Железнодорожной откроют 8 марта

Специалисты предприятия «Гордорстрой» планировали открыть мост 6 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий сроки сдвинули на пару дней. Сооружение уже полностью демонтировали. Сейчас укладывают верхний слой асфальта. После запуска проезда работы на объекте не закончатся. Дорожники будут завершать ремонт подмостовой части, установят контактную сеть для движения троллейбусов, покрасят ограждения, нанесут разметку и обновят дорожные знаки.

На два месяца раньше, чем планировали. Мост на Железнодорожной откроют 8 марта

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Два последних дня была достаточно влажная погода, которая не позволила наносить верхние слои асфальтобетона и выполнить разметку. Пуск движения переносится на утро 8 марта.

Также с 14 марта будет закрыт участок для движения под мостом по Независимости на 3,5 месяца. В этот период будет возведена левоповоротная эстакада-съезд.

На два месяца раньше, чем планировали. Мост на Железнодорожной откроют 8 марта

Ремонт моста начался в июле 2019-го. Сдать его планировали только ко Дню Победы. Получилось на два месяца раньше. Путепровод стал намного шире за счет тротуаров с велодорожкой. Появится и новое освещение. К слову, на мосту восстановят и движение общественного транспорта. С 9 марта пустят автобусные маршруты, а с 1 апреля будут ходить троллейбусы.

На два месяца раньше, чем планировали. Мост на Железнодорожной откроют 8 марта

Люди в материале: Александр Ярошик

 
 
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Новости Беларуси. Еще одним подарком к празднику, и не только женщинам, станет открытие путепровода на Железнодорожной, сообщили в программе «Столичные...
 
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