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В Солигорске вручили награды победителям Областного этапа смотра-конкурса «Спасатели глазами детей». Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

28 февраля во Дворце культуры г. Солигорска состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Областного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». На выставке было представлено более 500 работ на тематику, отражающую работу спасателей-пожарных, пропагандирующую изучение основ безопасности жизнедеятельности.

Организаторами областного смотра-конкурса являются Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Главное управление по образованию Минского облисполкома.



Ежегодный смотр-конкурс проводится в целях формирования у детей навыков умелых действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, привлечения внимания общественности к проблемам профилактики чрезвычайных ситуаций среди детей и молодежи, популяризации профессии спасателя, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к участию в смотре-конкурсе подростков, находящихся в социально опасном положении.



Мероприятие направлено на повышение интереса учащихся к изучению основ безопасности жизнедеятельности, стимулирование деятельности учреждений образования, пропаганду знаний в области безопасного поведения.



























На Центральной площади прошел финальный этап акции «Единый день безопасности», где были представлены творческие площадки МЧС, СолигорскГаз, РЭС и ГРЭС, Солигорское БДПО, ОСВОД, ЦРБ, Красный Крест, ТЦСОН, ГАИ и Солигорскторг.



В рамках проведения выставки конкурсных работ областного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» в танцевальном фойе Дворца культуры г. Солигорска прошла театрализовано-игровая программа «Опасные шалости старухи Шапокляк».



Главные герои старушка Шапокляк и пёс Дружок провели интерактивные игры, загадывали загадки с учащимися школ учреждения образования по правилам пожарной безопасности.































Предварительно смотр-конкурс прошел во всех районах региона. Лучшие работы детей от 7 до 17 лет, занявшие призовые места на малой родине, вышли на областной этап творческого состязания.



На суд жюри были представлены более 500 художественных работ в номинациях «Рисунок», «Плакат», «Поделка», «Модель пожарной аварийно-спасательной техники» и «Скульптура малой формы», а также около 200 литературных произведений в номинациях «Сказка», «Рассказ», «Стихотворение».











В этот день на сцену для награждения поднялось более 50 детей — победителей и призеров областного смотра-конкурса. Ребят поздравили руководители Минского областного управления МЧС и Госпромнадзора, Главного управления образования Миноблисполкома, Солигорского районного исполнительного комитета, ОСВОД.



Все работы конкурса были выполнены на высоком профессиональном и художественно-техническом уровне и заслужили высокой оценки организаторов конкурса и членов жюри. В очередной раз дети отразили не только возможные причины возникновения чрезвычайных ситуаций, но и способы предупреждения и защиты людей от них. А также сумели прикоснуться к такой важной, но очень сложной проблеме промышленной безопасности и справились с этим на «отлично».























Творческих людей в этот день талантливо поздравили мастера сцены. Яркие номера «виновникам торжества» подарили творческие коллективы и самодеятельные артисты Дворца культуры г. Солигорска.

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