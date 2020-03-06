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Из-за взрыва у посольства США в Тунисе пострадали пять сотрудников. Подрывники скончались на месте
Источник материала: СТВ
Новости Туниса. В Тунисе прогремел взрыв у посольства США. Пострадали пять сотрудников органов безопасности. Их доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрыв устроили два террориста-смертника. Они подъехал к американскому диппредставительству на мотоцикле и около патруля привели бомбу в действие. Оба боевика скончались на месте.
Район происшествия оцеплен полицией. Правоохранители проводят расследование по факту случившегося.
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Новости Туниса. В Тунисе прогремел взрыв у посольства США. Пострадали пять сотрудников органов безопасности. Их доставили в больницу с ранениями различной степени...
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