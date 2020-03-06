От ВАЗов и «Уралов» до Chrysler, BMW и Yamaha: как изменился автопарк «Стрелы» за 27 лет

Источник материала: Tut.by

Когда по дороге едут президент или другие высокопоставленные чиновники, их всегда сопровождают сверхмощные автомобили и мотоциклы подразделения «Стрела». Они же эскортируют иностранные делегации. AUTO.TUT.BY побывал в гараже спецподразделения и посмотрел, на каком транспорте ездят его сотрудники, а также узнал, появятся ли в эскорте девушки и почему байкеры в колонне сопровождения никогда не падают.





«В „Стреле“ мечтают работать многие гаишники»

Спецподразделение «Стрела» — это структура МВД, сотрудники которой на автомобилях и мотоциклах сопровождают президента, высших должностных лиц, эскортируют иностранные делегации. Еще «стрелы» контролируют работу подразделений ГАИ, а также помогают им обеспечивать безопасность на дорогах.

— Когда я был еще инспектором ГАИ, очень хотел перейти в «Стрелу». Внутри все замирало, когда видел, как они красиво едут. Многие мои коллеги об этом мечтали, — признается Сергей Бабич, начальник спецподразделения «Стрела». Он возглавил «Стрелу» в прошлом году.



Сергей Бабич, начальник спецподразделения «Стрела»

Для того чтобы попасть в «Стрелу», нужно отработать несколько лет в ОВД, «зеленых» сюда не берут. Ограничений по возрасту здесь нет — общие правила, как для всех сотрудников милиции.

— На собеседовании проверяется все: от знания служебно-нормативной документации до общего интеллектуального и физического развития, — говорит Сергей Бабич. — Я оцениваю, как человек общается, выстраивает свою речь. Интересуюсь его общественной позицией, хобби, спортивными достижениями. Спрашиваю о претенденте у его командира.





Сейчас в службах сопровождения и эскортирования работают только мужчины. Но в «Стреле» говорят, что если найдутся кандидатки, чьи навыки будут соответствовать всем предъявляемым требованиям, то у них есть все шансы сесть за руль служебных мотоциклов.

Текучести кадров в подразделении нет, многие работают здесь годами, есть даже династии. Как правило, если уходят из «Стрелы», то это пенсия по выслуге лет или повышение по службе. Кстати, несмотря на повышенную сложность, зарплата у «стрел» не намного выше, чем у районных инспекторов. Почему же они остаются здесь надолго? «Идейные. Да и служба нравится», — объясняют в спецподразделении.

«К американским Chrysler в „Стреле“ скоро добавят белорусские Geely представительского класса»

Поскольку задачи у «Стрелы» чрезвычайно важные, транспорт здесь лучше, чем в любых структурах ОВД страны. Еще 27 лет назад, когда спецподразделение только образовалось, сюда поставили самые лучшие образцы отечественного автопрома — «девятки» ВАЗ и мотоциклы «Урал» М67−36. После этого были автомобили Mercedes, Volvo, Ford, Opel, мотоциклы BMW 75RT.





— Да мы и сейчас по технике впереди своих коллег, — гордо говорит Алексей Корзюк, замначальника по технической части спецподразделения. — В автопарке «Стрелы» мощные автомобили и мотоциклы с повышенными динамическими характеристиками. Ведь сотрудники, кроме сопровождения и эскортирования, еще работают на линии, порой им приходится догонять нарушителей, которые ездят на современных мощных машинах.

В гараже «Стрелы» в 2006 году появились «американцы» — новые универсалы Chrysler 300C с 5,7-литровым V8 мощностью 340 л. с., с приводом 80/20 и возможностью переключаться на режим 60/40. В 2010 году в спецподразделение пришли еще несколько новых автомобилей этой же модели. Это машина так называемого таранного типа, с «кенгурятником», который в случае прямой угрозы может, например, убрать с дороги какую-то помеху. Впрочем, пользоваться этой возможностью инспекторам приходилось крайне редко.



Алексей Корзюк, замначальника по технической части СП «Стрела»

— Всего у нас 15 «американцев». Для своего времени машина была супер, легко выполняла поставленные задачи на высоких скоростях. Это была диковинка! Люди с интересом на них смотрели, да и ездить на них очень комфортно. Раньше на Chrysler мы сопровождали главу государства, а сейчас они сопровождают почетных иностранных гостей и работают на линии. Но с годами все изнашивается: пробеги некоторых авто больше 400 тысяч километров, при ремонте с запчастями возникают трудности, поэтому скоро их заменят на другие.

Автопарк «Стрелы» скоро пополнится Geely представительского класса. Сейчас на них устанавливают необходимое оборудование. Эти машины будут сопровождать иностранные делегации и гостей, группы детей, использоваться для повседневной работы.





Из новенького в гараже «Стрелы» несколько BMW 3-й серии — GT 340i xDrive 2018 года.

— BMW — это то, что сейчас нужно спецподразделению. Очень адекватная машина, ее технические возможности: динамика, управляемость, надежность подвески — нам очень подходят.

Автомобили «Стрелы» в гараже МВД хранятся в идеальном состоянии — обслуженные, чистые, с полным баком топлива, чтобы в случае необходимости можно было сразу сесть за руль и оперативно выехать к месту назначения.

«Когда везем президента — никакой отсебятины!»

Но самые «крутые» авто спецподразделения «Стрела» — это большие и мощные лифтбеки BMW GT 550i xDrive 2013 года выпуска, которые разгоняются до «сотни» за 5,1 секунды. Каждая стоит в отдельном боксе. Эти машины сопровождают автомобиль президента Беларуси.







В салоне автомобиля сопровождения все как и в частном BMW, разве что переговорных устройств больше, чем в обычной машине ГАИ

В службе сопровождения — люди особые. Попасть туда — значит, пойти на повышение, берут только тех, кто проработал в спецподразделении минимум пять лет. Средний возраст сотрудников — около 35 лет.

По понятной причине вся работа этой службы находится под грифом «Для служебного пользования».



Начальник службы сопровождения Сергей Минько

— Как и все в «Стреле», мы много тренируемся, для этого выезжаем на полигоны. С нами выезжает Служба безопасности президента: они наблюдают, вносят свои коррективы. Конечно, заранее оговаривается, как действовать, если возникнет внештатная ситуация. Отсебятины здесь не может быть. Надо действовать очень четко, — рассказал начальник службы сопровождения Сергей Минько.

Сколько мотоциклов поедет в эскорте — решает протокол

Но больше всего внимания со стороны привлекают байкеры «Стрелы» — служба эскортирования на белоснежных мотоциклах, которые клином проезжают по белорусским трассам и улицам городов.

Для эскортирования в «Стреле» используют Yamaha FJR 1300 AS. А для охраны общественного порядка здесь есть четыре трехлетних эндуро — BMW GS850, благодаря которым с байкерами можно «говорить на одном языке».



Не в сезон мотоциклы «Стрелы» стоят в теплом боксе. А как только температура на улице поднимается до 15 градусов и держится стабильно — эскортистам можно выезжать. Правда, до этого мотоциклы надо снять с консервации

— Действительно, наш проезд — это очень красивое и завораживающее зрелище. Даже несмотря на то, что каких-то пируэтов мы не делаем, — говорит ведущий белорусского эскорта Александр Комиссаров, именно он едет во главе всех мотоциклистов «Стрелы». — Но к таким поездкам надо долго готовиться: это многочасовые изнурительные тренировки в разную погоду. Каждый день проезжаем километров по 300 на разных скоростях, от 20 до 200 км/ч, вырабатываем выдержку и преодолеваем страх.

Основное требование для мотоэскорта — ехать на совсем небольшом расстоянии друг от друга, 10−20 сантиметров между мотоциклами. По словам главного байкера «Стрелы», эскортником может быть не каждый мотоциклист, бывало, что и спортсмены-мотокроссеры не справлялись с этой задачей.





— Когда едешь в эскорте, то ощущаешь очень сильное напряжение. Здесь же все по-другому: тормозом мы не пользуемся (это чтобы не внести беспорядок во время движения), все выдерживаем единую скорость, — рассказывает старший инспектор Алексей Гавриленко.

Сколько мотоциклов будет сопровождать прибывающую в страну ВИП-персону — решает служба протокола МИД, в зависимости от статуса гостя, и за несколько дней сообщает об этом в «Стрелу».



Начальник службы эскортирования Александр Комиссаров

— Эскортирование — это четкая процедура, надо чувствовать друг друга, и никаких движений нельзя делать без команды ведущего эскорта. Когда я возглавляю колонну, то, кроме того что смотрю перед собой, слежу, как мои парни едут. Если что не так, то по радиосвязи командую, кому надо приблизиться или удалиться. За этим же следят командиры из служебного авто, которое едет впереди, — объясняет принцип работы Александр Комиссаров.



Гардеробная комната службы белорусского мотоэскорта

Отдельная тема — форма эскортистов. У каждого мотоциклиста по три комплекта: тренировочная, летняя — галифе и китель с аксельбантом — и кожаная, для пониженных температур — узкие штаны и косуха, тоже с аксельбантом. Обувь — летние и зимние с натуральным мехом сапоги с замком сзади икры. Вся одежда, кроме тренировочного костюма, и обувь эскортистам шьется по индивидуальным меркам. Кстати, парадные костюмы байкеров «Стрелы» не предполагают никакой мотозащиты.

— Какие падения во время эскортирования, что вы! Мы это даже и представить себе не позволяем! Ошибки отрабатываются на тренировках, а в эскорте все должно быть идеально.