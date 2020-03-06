В Кировске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию образования района и подведению итогов работы за 2019 год (фотоотчет)

Источник материала: Кировец

Сегодня в Кировске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию образования Кировского района и подведению итогов работы отраслей народного хозяйства за 2019 год.

Разделить с кировчанами радость праздника прибыло немало гостей – представители Могилевского облисполкома, организаций областного уровня, руководители района прошлых лет, делегация побратимов из Российской Федерации – Белгородского района, а также делегации из соседних районов.

До начала основного торжества на празднично украшенной площади имени Кирова райцентра были развернуты сельскохозяйственные подворья, на которых всех желающих приглашали попробовать блюда белорусской кухни, послушать песни самодеятельных артистов.

В фойе районного Дома культуры внимание участников праздника привлекали выставки творческих работ учреждений социальной сферы, выставки-дегустации продукции, производимой организациями района и Могилевской области, Кировского райпо.

В зрительном зале РДК состоялась церемония чествования лучших трудовых коллективов и передовиков производства по итогам ежегодного соревнования среди отраслей народного хозяйства района за 2019 год “Честь и слава трудовым рукам!”.

Красочным и интересным был экскурс в историю образования и развития района, начиная с 12 февраля 1935 года. В трудовую и героическую летопись края вписали свои страницы сильные духом, трудолюбивые, рачительные люди. Уже на начальном этапе был заложен фундамент сильной аграрной отрасли, которая и сегодня по многим позициям лидирует на областном уровне.

Сегодняшнее поколение жителей Кировщины, сохраняя и приумножая славные традициии, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие района, Приднепровского края, Республики Беларусь. Многие из них в этот день были удостоены благодарных слов и заслуженных наград, которые вручали начальник главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Роман Рожков, председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый, председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова, заместитель председателя областного комитета Белорусского профсюза работников АПК Алексей Рымша и другие.

(Будет дополнено).

Фото Максима МИКЕШИНА.