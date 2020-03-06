|
В Германии установят памятник Ленину
Источник материала: Партизан
В Германии суд разрешил установить памятник Ленину. Двухметровую статую вождя мирового пролетариата намерена установить в городе Гельзенкирхен у своего офиса марксистско-ленинская партия Германии, сообщает
О своих планах марксисты объявили еще в середине февраля. Однако категорически против выступили городские власти, сославшись на то, что памятник закроет вид на историческое здание, находящееся неподалеку.
Суд же принял решение в пользу партии. Там назвали решение суда «очередной великой победой Владимира Ильича» и заявили, что поставят памятник 14 марта.
Как сообщает издание, статуя была изготовлена в 1930-х годах в Советском Союзе и какое-то время находилась на территории Чехии. Партия приобрела ее на аукционе и привезла в Гельзенкирхен.
Городские власти планирует обжаловать решение суда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии суд разрешил установить памятник Ленину. Двухметровую статую вождя мирового пролетариата намерена установить в городе Гельзенкирхен у своего офиса...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)