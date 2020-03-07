Мы не далеко ушли от принципов нацисткой пропаганды. Колонка админа #2

Источник материала: Слуцк Город





Всё, что ни делается, всё... делает нас сильнее, если мы не строим из себя жертву. Неделя была насыщенной, и всем привет, чтобы подвести промежуточные итоги!

Эта пора запомнится нам тяжёлой во всех смыслах новостью, последним словом и вынесением приговора «слуцкой банде». Присутствуя на судах, видя этих людей, я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что они совершили. В такие моменты стараешься быть сторонним наблюдателем, эмоционально не вовлекаться в процесс и остерегаться любых оценок. Смотришь - и понимаешь, что вряд ли их что-то уже исправит, но и не желаешь жёсткой расправы. Закон в этом случае оказался суров, но и с большего справедлив.

И всё же, иногда становится не по себе от комментариев. От желания разорвать на части, публично повесить на площади, расстрелять всех виновных, каких только страстей не начитаешься в «комментах». И где-то здесь проходит тонкая грань, где стирается «человек разумный».

Эмоции - вот почему нами всеми так легко управлять.

Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум, а поэтому быть яркой, броской.

В бешеных потоках информации мы поддаёмся эмоциям и тут же растворяемся в толпе. Новости о коронавирусе взрывают рейтинги, сообщения о росте доллара выстраивают очереди в обменниках, а оскорбительная критика кого угодно вызывает бурю оваций.

В таких условиях политический блогер, сам того не ведая, становится идеальным орудием пропаганды. Он говорит от своего лица и этим внушает аудитории доверие. Он интуитивно решает главную задачу маркетинга: бьёт «в боли» своей целевой аудитории и вызывает бурные эмоции. Наконец, выражая частное мнение, он активно использует принцип полуправды, смешивая справедливые тезисы с откровенно ошибочными, ложными или провокационными высказываниями.

Помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» — откровенную ложь.

Самое смешное, что эмоции толпы слишком переменчивы. Вчерашние поклонники оппозиционного блогера завтра станут нахваливать Лукашенко, потом вдохновятся поступками Зеленского или Путина, потом снова «перепрыгнут» на критику власти. Ведь политики, в сущности, используют те же методы. А большая часть электората всегда идёт за теми, кто громче всех кричит и... юхууу, просто дарит эмоции! Неважно какие - надежду или ненависть - главное, яркие.

На волне хайпа вокруг коронавируса, доллара, нефти, смертных приговоров, атомной станции, заплат бюджетников и предвыборной «вакханалии» не так часто встретишь «человека разумного». Уравновешенного, который никого не судит, ничего не доказывает и не пытается судорожно примкнуть к какому-то течению.

Пропаганда всегда обращена только к массам, а не к интеллигенции, поэтому ее уровень должен ориентироваться на способности восприятия самых ограниченных среди тех, на кого она должна повлиять.

Выход один - оставаться гибким и смотреть на всё с разных сторон, думать и анализировать, не вестись на провокации.

Если мы поставим себя между всех точек зрения, из самого центра сможем получше рассмотреть их все. А там и до свободы не далеко.

Худший враг любой пропаганды - интеллектуализм.

Все приведенные цитаты принадлежат Йозефу Геббельсу, главному пропагандисту нацистской Германии.

Думайте.

Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by