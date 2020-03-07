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Мы не далеко ушли от принципов нацисткой пропаганды. Колонка админа #2
07.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Всё, что ни делается, всё... делает нас сильнее, если мы не строим из себя жертву. Неделя была насыщенной, и всем привет, чтобы подвести промежуточные итоги!
Эта пора запомнится нам тяжёлой во всех смыслах новостью,
И всё же, иногда становится не по себе от комментариев. От желания разорвать на части, публично повесить на площади, расстрелять всех виновных, каких только страстей не начитаешься в «комментах». И где-то здесь проходит тонкая грань, где стирается «человек разумный».
Эмоции - вот почему нами всеми так легко управлять.
В бешеных потоках информации мы поддаёмся эмоциям и тут же растворяемся в толпе. Новости о коронавирусе взрывают рейтинги, сообщения о росте доллара выстраивают очереди в обменниках, а оскорбительная критика кого угодно вызывает бурю оваций.
В таких условиях политический блогер, сам того не ведая, становится идеальным орудием пропаганды. Он говорит от своего лица и этим внушает аудитории доверие. Он интуитивно решает главную задачу маркетинга: бьёт «в боли» своей целевой аудитории и вызывает бурные эмоции. Наконец, выражая частное мнение, он активно использует принцип полуправды, смешивая справедливые тезисы с откровенно ошибочными, ложными или провокационными высказываниями.
Самое смешное, что эмоции толпы слишком переменчивы. Вчерашние поклонники оппозиционного блогера завтра станут нахваливать Лукашенко, потом вдохновятся поступками Зеленского или Путина, потом снова «перепрыгнут» на критику власти. Ведь политики, в сущности, используют те же методы. А большая часть электората всегда идёт за теми, кто громче всех кричит и... юхууу, просто дарит эмоции! Неважно какие - надежду или ненависть - главное, яркие.
На волне хайпа вокруг коронавируса, доллара, нефти, смертных приговоров, атомной станции, заплат бюджетников и предвыборной «вакханалии» не так часто встретишь «человека разумного». Уравновешенного, который никого не судит, ничего не доказывает и не пытается судорожно примкнуть к какому-то течению.
Выход один - оставаться гибким и смотреть на всё с разных сторон, думать и анализировать, не вестись на провокации.
Если мы поставим себя между всех точек зрения, из самого центра сможем получше рассмотреть их все. А там и до свободы не далеко.
Все приведенные цитаты принадлежат Йозефу Геббельсу, главному пропагандисту нацистской Германии.
Думайте.
Владислав Слуцкий
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Всё, что ни делается, всё... делает нас сильнее, если мы сами не начинаем жалеть себя и строить из себя жертву. Неделя была насыщенной, и всем привет, чтобы подвести...
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