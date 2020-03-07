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Елена Степанова: «Главное в коллективе — хорошие взаимоотношения»

07.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— Я несвижанка, — так начала рассказ о  себе директор Несвижской гимназии Елена Станиславовна Степанова. — Родилась и выросла в Несвиже, закончила четвертую школу, поступила в Несвижский педагогический колледж, по его окончании — в Минский государственный лингвистический университет.

Молодого специалиста распределили в Городейскую  СШ №1, где и  начала  свою педагогическую деятельность Елена Станиславовна. Затем продолжила работу в первой школе города Несвижа, в четвертой, а затем и в гимназии, где трудится уже 10-й год, с  27 декабря 2019 года возглавив ее трудовой коллектив. Сын, гимназист-десятиклассник, возможно, также свяжет свою жизнь с лингвистикой: как и мама, он увлекается иностранными языками.

Елена Степанова: «Главное в коллективе — хорошие взаимоотношения»

Е.С. Степанова придерживается следующего жизненного принципа: пока живешь — учись! Не жди, пока старость принесет тебе мудрость.

 По мнению директора гимназии, самое главное для женщины в жизни  —  семья. Если есть хорошая поддержка в семье — сложится и карьера. Конечно, быть женщиной-руководителем непросто:

— Сложно руководить как женским коллективом, так и мужским,  — признается Елена Станиславовна. И добавляет:

— Для меня самое главное в коллективе — это хорошие взаимоотношения и человеческое отношение друг к другу, понимание. Быть руководителем —  значит, уметь понимать коллектив, уметь общаться с людьми и уметь преодолевать трудности, встречающиеся на пути. Я только начинаю руководить. Поживем — увидим, что получится.  

Хотя на новой должности свободного времени стало меньше, Елена Станиславовна находит время и для хобби:

— Я люблю путешествовать, встречать что-то новое, — рассказывает Е.С. Степанова. —  Еще одно мое увлечение — комнатные растения: в квартире нет комнаты без цветов. Я люблю за ними ухаживать. Еще очень люблю общаться с детьми — профессия учителя, наверное, накладывает свой отпечаток.

Ольга МАРЧЕНКО.

Фото

Натальи ЕРМОШЕНКО.

 


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— Я несвижанка, — так начала рассказ о  себе директор Несвижской гимназии Елена Станиславовна Степанова. — Родилась и выросла в
 
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