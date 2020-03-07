Источник материала: Новости Волковыска

Приняв накануне вечером лишнюю порцию алкоголя, с утра многие водители, вместо того, чтобы совсем отказаться от поездки за рулем, пытаются приглушить запах спиртного с помощью определенных продуктов. Зачастую они даже не подозревают, что делают только хуже.

Самое главное, чтобы у перебравшего накануне человека хватило ума не опохмеляться. А кроме того, в таком состоянии категорически нельзя принимать любые и особенно седативные медицинские препараты. Что касается продуктов, то многие уверены — чем больше поесть, тем меньше будет разить перегаром. Но весь вопрос в том — о каких конкретно продуктах идет речь. Ведь многие из них наоборот усиливают алкогольный запах.

КВАС

Если у кого-то в результате похмельного синдрома до изнеможения пересохло в горле, и он решил утолить жажду квасом — это далеко не лучшее решение. Наш знаменитый национальный напиток представляет собой продукт брожения, и от него в любом случае остается подозрительный запах. А уж если человек напился кваса, что называется, «на старые дрожжи», то вместе с перегаром усугубится общее состояние здоровье, и не исключено, что к нему вернется легкое веселье.

КЕФИР

Еще один продукт брожения, который усилит «винный дух» — кефир. Как и многие другие кисломолочные изделия, этот напиток содержит совсем незначительную дозу алкоголя. Но, поверьте, этого хватит, чтобы спровоцировать ощутимое амбре изо рта. Так что аккуратнее с простоквашей, кумысом и йогуртом, изготовленным на основе бифидобактерий.

ФРУКТЫ

Некоторые фрукты особенно богаты различными органическими кислотами, и их прием также может вызвать специфический запах изо рта, напоминающий перегар. Например, яблоки, виноград, апельсины, ягоды. Несмотря на то, что для многих фрукты входят в привычный здоровый завтрак, после обильных возлияний накануне утром от них лучше воздержаться.





РАЗНОСОЛЫ

Возможно, рассол поутру слегка оттягивает похмельную дурь, но запашок от органических консервантов остается весьма характерный, и уж в сочетании с «винным духом» эффект будет соотвествующим. Также не стоит злоупотреблять перед поездкой и самими разносолами — солеными и маринованными огурцами, помидорами, патиссонами, черемшой, квашеной капустой и другими русскими закусками подобного рода.

ЧЕСНОК

Резкий запах чеснока изо рта сам по себе вызывает у окружающих неприязнь, причем его легко перепутать с перегаром. Нетрудно догадаться, что будет, если еще и с похмелья пожевать зубчик-другой. Для доблестных сотрудников ГАИ это будет настоящим сюрпризом, который трудно не заметить. Так что в таких случаях не стоит вкушать не только чеснок в чистом виде, но и те блюда, где он присутствует в качестве приправы.