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Автоинспекторы подарили жительницам Минска букеты в честь 8 Марта
07.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске автоинспекторы останавливали женщин за рулем, но вместо штрафов вручали букеты и подарки.
Если дама по невнимательности допустила нарушение ПДД, сотрудники ГАИ проявляли лояльность. Максимум читали небольшую лекцию о важности соблюдения правила дорожного движения.
В одном из районов города компанию инспекторам составили школьники. Вместе они поздравляли автолюбительниц, а также женщин-пассажиров автобусов.
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Если дама по невнимательности допустила нарушение, сотрудники ГАИ проявляли лояльность.
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