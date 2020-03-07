Автоинспекторы подарили жительницам Минска букеты в честь 8 Марта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске автоинспекторы останавливали женщин за рулем, но вместо штрафов вручали букеты и подарки.

Если дама по невнимательности допустила нарушение ПДД, сотрудники ГАИ проявляли лояльность. Максимум читали небольшую лекцию о важности соблюдения правила дорожного движения.

В одном из районов города компанию инспекторам составили школьники. Вместе они поздравляли автолюбительниц, а также женщин-пассажиров автобусов.