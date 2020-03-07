ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владелец спортзала нанял человека с инвалидностью для экономии. Кто знал, как это изменит тренажерку

07.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Владельцем зала зарабатываю меньше, чем обычным инструктором», — признается Андрей Севашко. Свой зал он открыл около четырех лет назад. Сейчас это место, где больше половины сотрудников — люди с инвалидностью. А в графике тренера есть и бесплатные занятия: не со всех клиентов здесь берут деньги.


GO.TUT.BY продолжает серию текстов о тренажерных залах и фитнес-студиях — и историях людей, которые вложили в них душу. Возможно, вы открыли зал своей мечты? Кардинально сменили работу? Продали недвижимость, чтобы запустить свой ЗОЖ-бизнес? Если вам есть что рассказать — присылайте краткую историю на почту elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Мой зал».

Вместо «красивой девочки» клиентов встречает Вася с ДЦП

43-летний Андрей практически живет в зале: с 16 лет занимался бодибилдингом, потом стал работать инструктором. Десять лет проработал в «Мире фитнеса», затем перешел работать в зал к старшему брату, а потом дорос до собственного спортклуба «Панда» на проспекте Победителей, 11. Что-то ради мечты взял в кредит, а некоторое оборудование — в рассрочку под честное слово.


— Я был очень заряжен кроссфитом: он гремел в России, в Украине, мне казалось, отбоя от клиентов и в Минске не будет. Но все случилось не совсем так: центр города и дорогая аренда сделали свое дело — год я промучился и переехал на первый подвальный этаж этого же здания — с меньшей площадью.

Небольшое помещение не совсем соответствовало мечтам о высоких потолках и окнах, но Андрей постарался вложить все эмоции в интерьер — придумал и выложил сам кирпичную стену, заказал у художников рисунки и изобразил на стене первый логотип — разъяренную панду. Со временем она трансформировалась в более «мимимишный» логотип.


Выживать было нелегко, и Андрею подсказали, как можно уменьшить цену аренды: наняв на работу людей с инвалидностью. Он обратился в один из фондов — нашли парня с ДЦП на должность уборщика. Через два месяца Андрей предложил ему сесть за администраторскую стойку.

— Васю пришлось уговаривать. Поначалу дело шло медленно, как было бы у любого сотрудника, которому первый раз пришлось работать с кассовым аппаратом, компьютером, людьми. Но со временем Вася обжился и подружился с клиентами. Хотя были опасения: все-таки люди привыкли видеть на входе красивых девочек.


Потом в «Панде» появилось еще несколько сотрудников с инвалидностью — кто-то работал больше, кто-то меньше. Недавно в клуб устроилась и 14-летняя дочь учредителя.

— У Дарьи дисплазия тазобедренных суставов, группа инвалидности. Но она сама захотела поработать по выходным — я не против и помогаю адаптироваться, — рассказывает Андрей. — Выходит, у нас сейчас больше половины сотрудников с инвалидностью. Но экономия на аренде уже давно отошла на второй план: в месяц это не больше 1000 рублей. Важнее то, что эти ребята выкладываются на 100% и хотят работать. Их мотивирует и то, что у них есть не только пенсия, но и зарплата, чтобы откладывать на путешествия и хобби.

«Парни не привыкли пахать в зале»

В одном зале «Панды» ежедневно групповые занятия по многофункциональному многоборью — кроссфиту, во втором — петли TRX и тайский бокс. Сам Андрей проводит занятия по кроссфиту и тренирует спортсменов из национальных сборных по единоборствам. А форточки заполняет «соцнагрузкой» — тренирует ребят с инвалидностью.


— Сам не понял, как это произошло, — смеется владелец клуба. — Возможно, это связано с наймом сотрудников и расширением круга знакомств? Предложил нескольким ребятам приезжать с 13.00 до 17.00, пока нет клиентов, — и мы индивидуально работаем.

— Бесплатно?

— Конечно, даже мыслей нет брать с них деньги. Это время все равно не занято. Да и пора заниматься добрыми делами, раньше я не был самым хорошим парнем, — шутит Андрей.

Как наставнику ему нравится, что все подопечные с инвалидностью полностью отдаются тренировкам: у них есть цели. У одного — подняться на ноги и начать увереннее ходить, у второго — укрепить мышечный тонус, у третьего — пробежать 5 км на Минском полумарафоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от CLUBPANDA (@clubpandaby) 28 Дек 2019 в 10:53 PST

— После таких занятий сложно вести обычные тренировки. У людей много лени: если группа ходит три раза в неделю, то в понедельник придут 10 человек, а к пятнице дойдут — ну, примерно четверо. Часто такое бывает: проходил клиент месяц и пропал. То болел, то пил, то гулял, то путешествовал. И часто, кстати, это поведение парней, они не привыкли пахать в зале. Девушки более целеустремленные.

Тренировки для ребят с инвалидностью Андрей придумывает сам: что-то тестирует на себе, что-то смотрит в интернете, где-то приспосабливает тренажеры под особенности каждого. Он не скрывает: активно пытается наладить связь с благотворительными фондами, которые могли бы помочь привлечь средства на развитие зала.


— Даже небольшая сумма пойдет на пользу. Сейчас, например, частная компания дает нам 1000 рублей — эти деньги помогут заказать новые двери и расширить проемы в туалетах, чтобы ребята на колясках смогли в них беспрепятственно попасть. Еще хотелось бы разработать и собрать несколько специальных тренажеров, переделать душевые и установить в них поручни, провести соревнования и купить небольшой автобус, который помогал бы ребят по Минску собирать и подвозить до зала: это многих может останавливать от тренировок.

Из совсем близких планов — эксперимент: на работу в зал возьмут тренера на коляске. И заниматься, как надеется Андрей, он будет абсолютно со всеми клиентами.


— А что в вашем ЗОЖ-бизнесе самое сложное?

— Удержаться на плаву. Бывало такое, что в зале даже свет отключали из-за несвоевременной оплаты. С этим делом не угадаешь: вот сейчас, например, коронавирус, может начаться паника — и все будут сидеть по домам. У меня тогда минус пойдет, хоть сейчас по меркам спортзала «сезон». Но это же свое дело, ради него хочется что-то делать и искать варианты.

Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Севашко около четырех лет назад оставил стабильную работу и открыл свой зал, который сейчас стал местом, где больше половины сотрудников - это люди с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Двух членов саудовской королевской семьи обвиняют в госизмене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика