Владелец спортзала нанял человека с инвалидностью для экономии. Кто знал, как это изменит тренажерку

Источник материала: Tut.by

«Владельцем зала зарабатываю меньше, чем обычным инструктором», — признается Андрей Севашко. Свой зал он открыл около четырех лет назад. Сейчас это место, где больше половины сотрудников — люди с инвалидностью. А в графике тренера есть и бесплатные занятия: не со всех клиентов здесь берут деньги.





GO.TUT.BY продолжает серию текстов о тренажерных залах и фитнес-студиях — и историях людей, которые вложили в них душу. Возможно, вы открыли зал своей мечты? Кардинально сменили работу? Продали недвижимость, чтобы запустить свой ЗОЖ-бизнес? Если вам есть что рассказать — присылайте краткую историю на почту elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Мой зал».

Вместо «красивой девочки» клиентов встречает Вася с ДЦП

43-летний Андрей практически живет в зале: с 16 лет занимался бодибилдингом, потом стал работать инструктором. Десять лет проработал в «Мире фитнеса», затем перешел работать в зал к старшему брату, а потом дорос до собственного спортклуба «Панда» на проспекте Победителей, 11. Что-то ради мечты взял в кредит, а некоторое оборудование — в рассрочку под честное слово.





— Я был очень заряжен кроссфитом: он гремел в России, в Украине, мне казалось, отбоя от клиентов и в Минске не будет. Но все случилось не совсем так: центр города и дорогая аренда сделали свое дело — год я промучился и переехал на первый подвальный этаж этого же здания — с меньшей площадью.

Небольшое помещение не совсем соответствовало мечтам о высоких потолках и окнах, но Андрей постарался вложить все эмоции в интерьер — придумал и выложил сам кирпичную стену, заказал у художников рисунки и изобразил на стене первый логотип — разъяренную панду. Со временем она трансформировалась в более «мимимишный» логотип.





Выживать было нелегко, и Андрею подсказали, как можно уменьшить цену аренды: наняв на работу людей с инвалидностью. Он обратился в один из фондов — нашли парня с ДЦП на должность уборщика. Через два месяца Андрей предложил ему сесть за администраторскую стойку.

— Васю пришлось уговаривать. Поначалу дело шло медленно, как было бы у любого сотрудника, которому первый раз пришлось работать с кассовым аппаратом, компьютером, людьми. Но со временем Вася обжился и подружился с клиентами. Хотя были опасения: все-таки люди привыкли видеть на входе красивых девочек.





Потом в «Панде» появилось еще несколько сотрудников с инвалидностью — кто-то работал больше, кто-то меньше. Недавно в клуб устроилась и 14-летняя дочь учредителя.

— У Дарьи дисплазия тазобедренных суставов, группа инвалидности. Но она сама захотела поработать по выходным — я не против и помогаю адаптироваться, — рассказывает Андрей. — Выходит, у нас сейчас больше половины сотрудников с инвалидностью. Но экономия на аренде уже давно отошла на второй план: в месяц это не больше 1000 рублей. Важнее то, что эти ребята выкладываются на 100% и хотят работать. Их мотивирует и то, что у них есть не только пенсия, но и зарплата, чтобы откладывать на путешествия и хобби.

«Парни не привыкли пахать в зале»

В одном зале «Панды» ежедневно групповые занятия по многофункциональному многоборью — кроссфиту, во втором — петли TRX и тайский бокс. Сам Андрей проводит занятия по кроссфиту и тренирует спортсменов из национальных сборных по единоборствам. А форточки заполняет «соцнагрузкой» — тренирует ребят с инвалидностью.





— Сам не понял, как это произошло, — смеется владелец клуба. — Возможно, это связано с наймом сотрудников и расширением круга знакомств? Предложил нескольким ребятам приезжать с 13.00 до 17.00, пока нет клиентов, — и мы индивидуально работаем.

— Бесплатно?

— Конечно, даже мыслей нет брать с них деньги. Это время все равно не занято. Да и пора заниматься добрыми делами, раньше я не был самым хорошим парнем, — шутит Андрей.

Как наставнику ему нравится, что все подопечные с инвалидностью полностью отдаются тренировкам: у них есть цели. У одного — подняться на ноги и начать увереннее ходить, у второго — укрепить мышечный тонус, у третьего — пробежать 5 км на Минском полумарафоне .

— После таких занятий сложно вести обычные тренировки. У людей много лени: если группа ходит три раза в неделю, то в понедельник придут 10 человек, а к пятнице дойдут — ну, примерно четверо. Часто такое бывает: проходил клиент месяц и пропал. То болел, то пил, то гулял, то путешествовал. И часто, кстати, это поведение парней, они не привыкли пахать в зале. Девушки более целеустремленные.

Тренировки для ребят с инвалидностью Андрей придумывает сам: что-то тестирует на себе, что-то смотрит в интернете, где-то приспосабливает тренажеры под особенности каждого. Он не скрывает: активно пытается наладить связь с благотворительными фондами, которые могли бы помочь привлечь средства на развитие зала.





— Даже небольшая сумма пойдет на пользу. Сейчас, например, частная компания дает нам 1000 рублей — эти деньги помогут заказать новые двери и расширить проемы в туалетах, чтобы ребята на колясках смогли в них беспрепятственно попасть. Еще хотелось бы разработать и собрать несколько специальных тренажеров, переделать душевые и установить в них поручни, провести соревнования и купить небольшой автобус, который помогал бы ребят по Минску собирать и подвозить до зала: это многих может останавливать от тренировок.

Из совсем близких планов — эксперимент: на работу в зал возьмут тренера на коляске. И заниматься, как надеется Андрей, он будет абсолютно со всеми клиентами.





— А что в вашем ЗОЖ-бизнесе самое сложное?

— Удержаться на плаву. Бывало такое, что в зале даже свет отключали из-за несвоевременной оплаты. С этим делом не угадаешь: вот сейчас, например, коронавирус, может начаться паника — и все будут сидеть по домам. У меня тогда минус пойдет, хоть сейчас по меркам спортзала «сезон». Но это же свое дело, ради него хочется что-то делать и искать варианты.

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