|
Фотофакт: в Дубровно вернулась зима — райцентр засыпало снегом
Источник материала: Партизан
Сильный снегопад обрушился на районный центр Дубровно в Витебской области 6 марта.
К четырем часам утра в городке уже было все белым бело, а снег при этом продолжал идти, сообщает районная газета
#1#
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильный снегопад обрушился на районный центр Дубровно в Витебской области 6 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)