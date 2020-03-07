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Фотофакт: в Дубровно вернулась зима — райцентр засыпало снегом

07.03.2020 07:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сильный снегопад обрушился на районный центр Дубровно в Витебской области 6 марта.
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К четырем часам утра в городке уже было все белым бело, а снег при этом продолжал идти, сообщает районная газета «Дняпроўская праўда».

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Сильный снегопад обрушился на районный центр Дубровно в Витебской области 6 марта.
 
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